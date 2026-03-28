Fournier Beaudry y Cizeron logran la 'Triple Corona' en poco más de un año

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron, que llevan patinando juntos poco más de un año, pueden presumir de haber logrado la triple corona, tras lograr los títulos de campeones olímpicos, de Europa y ahora del mundo en Praga.

Oros que los franceses adornaron en la capital checa con las mejores puntuaciones de su todavía corta carrera juntos, tras firmar el viernes unos sensacionales 92,74 puntos en la danza rítmica, y este sábado unos no menos fantásticos 138,07 en el programa libre.

Actuaciones que permitieron a Fournier Beaudry y Cizeron, que destilaron elegancia y sutileza en cada uno de los movimientos, contabilizar un total de 230,81 unidades, que llevaron al oro a los franceses.

El primero en el caso de Laurence Fournier Beaudry y el sexto en el de Guillaume Cizeron, que ya ganó cinco -2015, 2016, 2018, 2019 y 2022- con su anterior pareja, Gabriella Papadakis.

Un primer escalón del podio del que volvieron a quedarse a la puertas los canadienses Piper Gilles y Paul Pourier, que tras toparse en los dos últimos Mundiales con los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates, los grandes ausentes en Praga, tuvieron que rendirse ante la superioridad del dúo francés.

Por su parte, los estadounidenses Emilea Zingas y Vadym Kolesnik se colgaron con una magnífica interpretación de 'Romeo y Julieta' con la medalla de bronce con un total 209,20 unidades.

Apenas 22 centésimas de punto más que los británicos Lilah Fear y Lewis Gibson, que se vieron relegados a la cuarta plaza con una nota de 208,98, lastrados por una deducción de dos unidades. EFE