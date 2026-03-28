Imputan a 6 personas en relación al asesinato del hermano del activista francés Kessaci

París, 28 mar (EFE).- Las autoridades francesas han imputado a seis personas -cinco hombres y una mujer- por su presunta implicación en el asesinato a balazos en noviembre de 2025 de Mehdi Kessaci, hermano de Amine, conocido activista antidrogas y concejal en Marsella, informó este sábado la Fiscalía antidrogas.

Las seis personas han pasado a estar en detención provisional y están acusadas de varios delitos, entre ellos el de "asesinato y tentativa de asesinato en banda organizada" y "participación en asociación ilícita para la preparación de un crimen".

La Fiscalía aseguró, no obstante, que "las investigaciones prosiguen con la meta de identificar a todas las personas" implicadas.

Estos acusados formaban parte de las 10 detenciones realizadas al inicio de la semana por la Policía Judicial, cuatro meses después de que Mehdi, de 20 años, fuese acribillado en una rotonda del centro de Marsella, la segunda ciudad más importante del país.

Este asesinato conmocionó a Francia, pues Mehdi no estaba implicado en la lucha contra el narcotráfico.

Las autoridades consideraron el suceso como un acto de intimidación contra su hermano Amine y un desafío al Estado francés inédito en el contexto de la lucha contra las drogas.

Según Le Parisien, la operación policial del caso se ha centrado en miembros de DZ Mafia, el cartel marsellés más importante de la ciudad del sur de Francia junto al de Yoda.

Amine Kessaci, de 22 años, está considerado un azote de los narcotraficantes en Marsella, que presenta una de las tasas de crímenes vinculados con el narcotráfico más elevadas en Europa.

El joven político ecologista lanzó en 2020 una asociación con la meta de concienciar a los jóvenes para evitar que caigan en la redes de traficantes de droga, muy implantadas en Marsella desde hace décadas.

Amine, criado en uno de los barrios más problemáticos de la ciudad en el seno de una familia de origen argelino, perdió en 2020 a otro de sus hermanos, Brahim, debido a un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.

Acompañado por dos guardaespaldas en todo momento y con chaleco antibalas, Amine Kessaci fue la semana pasada elegido concejal en el Ayuntamiento de Marsella, tras la clara victoria de la coalición de izquierdas que lidera el alcalde saliente Benoit Payan, que batió al candidato ultraderechista Franck Allisio. EFE