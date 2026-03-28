La bielorrusa Aryna Sabalenka vence a la estadounidense Coco Gauff y revalida su título

Durante el tercer set, Aryna Sabalenka tomó la delantera desde el primer juego, imponiendo un quiebre que marcó la pauta del desenlace del torneo. La bielorrusa, ubicada en el primer puesto del ranking mundial, aseguró su victoria y la defensa exitosa del título en el torneo de Miami, según informó la fuente original. Sabalenka venció a la estadounidense Coco Gauff en una final disputada a tres sets, con parciales de 6-2, 4-6 y 6-3 después de dos horas y diez minutos de partido, detalló la información publicada.

De acuerdo con el medio que reportó el encuentro, la final comenzó con una primera ventaja significativa de Sabalenka, quien logró situarse 0-40 en contra de Gauff desde el primer juego y apeló a esa ventaja para distanciarse en el marcador. Durante el quinto juego, la estadounidense consiguió salvar tres pelotas de quiebre, aunque en el séptimo juego Sabalenka supo capitalizar su oportunidad y aumentó su dominio en el set. La bielorrusa consolidó el quiebre y se adjudicó el primer set en algo más de treinta minutos de juego, consignó el medio.

El desarrollo del segundo set mostró a una Coco Gauff más firme en la pista. La estadounidense tuvo una opción de quiebre en el segundo juego, la cual no logró convertir, y posteriormente resistió dos oportunidades de ruptura por parte de Sabalenka en juegos distintos. Según publicó la fuente, Gauff logró finalmente quebrar el saque de Sabalenka en el sexto juego, igualando el partido tras vencer la segunda manga, un giro que equilibró el enfrentamiento y prolongó la definición del título.

Para el inicio del tercer set, Sabalenka recuperó el control al romper el servicio de Gauff en el primer juego, lo que resultó decisivo en el desenlace. Indicó el medio que, desde ese momento, Sabalenka no permitió a la norteamericana nuevas oportunidades de quiebre. El último juego se resolvió también al resto, momento en el que la bielorrusa sentenció su triunfo y la obtención del trofeo en la categoría WTA 1000 del torneo de Miami, reafirmando su condición de líder en el circuito.

El medio señalado también informó que Sabalenka, al retener el título en Florida, extiende su liderazgo como número uno del ranking femenino de tenis, consolidada ya como una de las principales figuras internacionales en el deporte. Durante el partido, ocurrieron momentos de presión por parte de Gauff, especialmente en los juegos donde evitó dos oportunidades de quiebre en el segundo set, lo que mantuvo la tensión hasta la última manga.

La competición disputada sobre superficie dura en Miami reunió a jugadoras de alto nivel, y la final entre Sabalenka y Gauff destacó tanto por la duración del encuentro como por la intensidad de cada set, según lo reportado por la fuente. El marcador final reflejó la capacidad de recuperación de Gauff tras ceder el set inicial y la contundencia de Sabalenka en los momentos clave para asegurar la victoria.

Con esta victoria, Sabalenka reafirma su capacidad para competir en los eventos más exigentes del circuito y mantiene su dominio sobre una de las jóvenes promesas del tenis estadounidense, en una confrontación en la que ambas jugadoras expusieron fortaleza física y técnica durante la definición del título, detalló el medio que registró el evento.