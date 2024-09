El exministro de Defensa Shigeru Ishiba gana las primarias del PLD y se convertirá en el primer ministro

El gubernamental Partido Liberal Democrático de Japón (PLD) ha elegido este jueves al exministro de Defensa Shigeru Ishiba como presidente de la formación tras unas elecciones primarias en las que se ha impuesto a la diputada y secretaria de Economía, Sanae Takaichi, por lo que se convertirá a todas luces en el próximo primer ministro japonés. Después de cuatro intentos fallidos, Ishiba ha logrado hacerse con el liderazgo de la formación. El político, que ha ejercido en el pasado el cargo de secretario general del PLD, está llamado a convertirse en el jefe del Ejecutivo el próximo 1 de octubre tras una votación en el Parlamento. Ishiba se ha hecho así con 215 votos frente a 189, a los que hay que sumar 26 votos de representantes locales del partido. En una primera votación --en la que participaron un total de ocho candidatos-- logró hacerse con 154 votos, si bien Takaichi obtuvo el respaldo de 181 diputados, tal y como ha confirmado el propio partido. El exministro de 67 años tendrá que decidir cuándo convocar las próximas elecciones generales en Japón, si bien cuenta con un plazo de poco más de un año para ello. Esto hará que su capacidad de liderazgo sea puesta a prueba a medida que el país lucha por aumentar su crecimiento económico mientras hace frente al aumento de los costes de vida y los problemas de vivienda. Respaldada por las voces más conservadores y alineada con las posturas del fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, Takaichi, de 63 años, aspiraba a convertirse en la primera mujer en llegar al cago en Japón, si bien era la segunda vez que se presentaba a las primarias del partido. La votación llega tan solo días después de que la principal formación opositora, el Partido Democrático Constitucional (CDP), nombrara al ex primer ministro japonés Yoshihiko Noda como nuevo líder. El PLD cuenta con la mayoría en la Dieta de Japón y ha gobernado de forma prácticamente ininterrumpida durante décadas. Es por ello que el ganador de la carrera por el liderazgo del partido tiene prácticamente asegurado convertirse en el próximo primer ministro. El primer ministro saliente Fumio Kishida, que asumió el cargo hace tres años, dimitió en agosto como líder de la formación tras registrar unos niveles de aprobación mínimos como consecuencia de una serie de escándalos de financiación que salpican a varios altos cargos. No obstante, ha reivindicado los "logros" de su mandato, haciendo referencia a un aumento de los salarios y mejora de las inversiones, así como un mayor gasto en defensa y la celebración de la Cumbre del G7 en Hiroshima. UNA MEJORA DE LAS RELACIONES Por su parte, las autoridades chinas han abogado por mantener las relaciones "estables y sanas" entre las partes y han expresado que esperan que Japón "aprenda de la Historia y se adhiera al camino del desarrollo pacífico y a los principios y consensos establecidos en las declaraciones conjuntas" firmadas por ambos Estados. Así lo ha expresado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, en una rueda de prensa en la que ha instado al futuro mandatario japonés a "establecer un entendimiento objetivo y correcto de China y buscar una política racional y positiva" para con el gigante asiático, según ha recogido la cadena CCTV. "Estos resultados son una cuestión interna y no vamos a comentar sobre la elección", ha aclarado, no sin antes recalcar que Tokio debe impulsar una estrategia de "relaciones beneficiosas para ambas partes, con la vista puesta en el trabajo conjunto". El Gobierno surcoreano ha abogado también por una mejora de las relaciones y una mirada "positiva" a la senda común. Así, el Ministerio de Exteriores ha afirmado que Seúl "seguirá cooperando para mantener estas relaciones mientras se comunica con el nuevo Gobierno nipón", según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap. "Corea del Sur y Japón son vecinos y socios que comparten valores como la libertad, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, admeás de perseguir intereses en materia de seguridad, economía y cuestiones internacionales", ha indicado un portavoz del Ministerio. "Esperamos poder seguir trabajando juntos para desarrollar unas relaciones orientadas hacia el futuro". "Las relaciones entre las partes han mejorado y se desarrollan sobre la base de la confianza mutua y la cooperación entre líderes. Estamos deseando seguir adelante con nuestros intercambios", ha puntualizado.

