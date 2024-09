(Crónica) Ayoze ajusticia (1-2) al Espanyol y Las Palmas no sale de su mala racha (1-1) ante el Betis

El Villarreal se mantiene en la parte alta de la clasificación de LaLiga EA Sports 2024-2024 tras imponerse por 1-2 al RCD Espanyol con protagonismo para Ayoze Pérez, mientras que la UD Las Palmas y el Real Betis firmaron tablas (1-1), en partidos correspondientes a la séptima jornada del campeonato doméstico. En el RCDE Stadium, el Espanyol no pudo conseguir su tercera victoria consecutiva como local después de caer ante un Villarreal que se agarró al buen momento del delantero Ayoze Pérez, autor de un doblete, para remontar y quedarse tres puntos que le permiten paliar lo perdido ante el FC Barcelona en el Estadio de la Cerámica para seguir en la zona de Liga de Campeones. El 'Submarino Amarillo' quiso recuperarse de la goleada sufrida ante el líder y salió muy dominador ante un rival que se vi sometido desde muy pronto en una primera parte marcada por la escasez de ocasiones claras y por el fuerte golpe sufrida en la cabeza de Raúl Albiol en un choque con Alejo Veliz que obligó al veterano central a dejar el partido, con su club tranquilizando posteriormente sobre su estado. El conjunto castellonense no sacaba partido a su dominio y se vio por detrás en el marcador cuando ambos equipos pensaban casi más en el descanso. Jofre acertó y puso el 1-0, pero el Espanyol no pudo saborear demasiado la alegría porque en el añadido apareció Ayoze Pérez, que parece tener un idilio con este tramo de los encuentros, para rematar un buen centro de Alex Baena en una falta. Tras el descanso, el Villarreal volvió a salir mejor y maniató de nuevo a los de Manolo González, que adolecieron de poderío ofensivo para inquietar de verdad a Diego Conde. Entonces, después de que Thierno Barry perdonase el 1-2, pasada la hora, apareció de nuevo Ayoze Pérez, que con calidad sí acertó para sumar ya su sexto gol liguero. A partir de ahí, el equipo de Marcelino García Toral fue perdiendo algo de fuelle y el Espanyol encontró energía para apretar hasta el final, aunque con más corazón que cabeza, lo que no pudo evitar su segunda derrota consecutiva y no alejarse de la zona baja. LAS PALMAS, 21 PARTIDOS SIN GANAR Por su parte, en el Estadio de Gran Canaria, la UD Las Palmas continúa sin salir de su mala dinámica y sumó su vigesimoprimer partido sin ganar en LaLiga EA Sports tras no pasar del empate a un gol ante un Betis, más dominador, pero de nuevo con poco tino ofensivo. Alberto Moleiro abrió muy pronto el marcador en lo que fue un mejor arranque del conjunto de Luis Carrión, pero con el paso de los minutos, el de Manuel Pellegrini impuso su estilo y se hizo con el mando. Aitor Rubial y Assane Dio tuvieron una buena doble ocasión para lograr un empate que, pese al dominio bético y sus continuas llegadas al área, no llegó hasta el final de los primeros 45 minutos. Así, una gran jugada colectiva entre Pablo Fornalas, Assane y Gio Lo Celso terminó con el centrocampista argentino empujando el 1-1 al fondo de las mallas y demostrar que sigue de dulce con su cuarto gol en los tres últimos encuentros. Tras el descanso, el choque continuó igualado, aunque fue la UD Las Palmas la que salió mejor de vestuarios, eso sí, sin encontrar las ocasiones para volver a ponerse por delante en el marcador. Poco a poco, los visitantes se fueron rehaciendo para equilibrar un choque que sólo tuvo en la segunda mitad la emoción de la incertidumbre del marcador. Los de Manuel Pellegrini fueron los que más cerca estuvieron del gol, sobre todo con dos buenas ocasiones de Cédric Bakambu, que se topó en su primer disparo con una buena acción de Jasper Cillessen y con el palo en un segundo intento. Al final, empate que deja al equipo grancanario colista y al sevillano sin engancharse a la zona alta.

