China advierte a Filipinas sobre unirse a la maquinaria de guerra de EEUU: "Solo destruirá su patria"

El Gobierno chino ha advertido este jueves a su homólogo filipino de que no se sume a la maquinaria militar estadounidense a riesgo de ver su "patria destruida" ya que Pekín cuenta con alternativas suficientes para contrarrestar el sistema de misiles de medio alcance que Washington ha desplegado en el archipiélago. "Instamos a Estados Unidos a corregir sus malas acciones y a retirar su sistema de misiles de medio alcance lo antes posible", ha exhortado el portavoz del Ministerio de Defensa de China, el coronel Zhang Xiaogang. Asimismo, el portavoz ha advertido a Filipinas de que no yerre en los cálculos y no se una a la maquinaria de guerra estadounidense. "Solo destruirá su patria. China tiene muchas alternativas en su 'caja de herramientas' y tomará las medidas efectivas para contrarrestar según se desarrolle la situación", ha dicho. Esta presencia de armamento estadounidense en Filipinas crea "riesgos innecesarios", ha dicho Zhang, quien ha reprochado a Washington haber creado la "falsa narrativa" para "exagerar" la "llamada amenaza militar china". "Su intención es sólo ampliar su poder militar. China siempre se ha opuesto firmemente a las palabras y hechos de Estados Unidos que defienden una mentalidad de Guerra Fría, intensifican los conflictos y dañan la seguridad", ha denunciado. "Estados Unidos es el mayor desafío que amenaza la paz mundial y la 'fuente' de guerras y conflictos. Jugar la 'carta China' no puede servir para solucionar sus propios problemas", ha dicho el portavoz, quien pide a Washington que respete el "desarrollo militar y las intenciones estratégicas" de Pekín. Las relaciones entre China y Filipinas han sufrido un aumento de las tensiones durante los últimos meses con motivo de los enfrentamientos entre sus guardias costeras en aguas territoriales en disputa. Mientras tanto, Estados Unidos continúa con su plan de mantener su sistema de misiles 'Typhon' en Filipinas.

