Feijóo critica al Gobierno por "culpar" al PP tras retirar la senda de déficit y se abre a negociar si retira el cupo

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "sorprendente" que el Gobierno decida retirar la tramitación de la senda de estabilidad presupuestaria que se iba a votar este jueves en el Congreso y que culpe al Partido Popular cuando no se ha sentado a negociar con él. Tras achacar esta decisión a que salió "mal" la reunión que el PSOE mantuvo en Suiza con el expresidente catalán Carles Puigdemont, se ha abierto a negociar si el Ejecutivo expresa su compromiso de retirar el "cupo separatista". "Si hay un compromiso por parte del Gobierno de retirar el cupo separatista es evidente que las cosas cambiarían. Si volvemos otra vez a la igualdad de los españoles en educación, sanidad y servicios públicos sería más fácil hablar con el Gobierno", ha manifestado Feijóo en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press. Al ser preguntado expresamente si el PP estaría dispuesto a apoyar la aprobación de la senda de estabilidad y el techo de gasto si hay un compromiso por parte del Gobierno de retirar el cupo catalán, Feijóo ha reconocido que "si retira el cupo separatista, es probable retomar el diálogo en las políticas autonómicas". A su entender, es "evidente" que en ese escenario "sería más fácil hablar con el Gobierno". El líder del PP ha señalado que, "parece ser que las reuniones en Suiza para preparar esa senda y el Presupuesto han salido mal". "Y por lo tanto, en Suiza se ha decidido que España no tenga al menos de momento Presupuestos para el año 2025", ha agregado. "YA ESTÁ BIEN" DE "CULPAR" AL PP Ante el hecho de que el Gobierno culpe al PP por no apoyarlo, el líder del PP ha señalado que es el Ejecutivo el que está "tensionando" la vida política, dedicándose a "insultarle". "Yo creo que ya está bien. Con nosotros nos han sentado para hablar la senda de gasto", ha subrayado. En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo se dedique a "echarle la culpa" al PP cuando está en una situación de minoría parlamentaria y tiene "incapacidad de entenderse con sus socios" para aprobar leyes. "Ya está bien de que le echen la culpa a una oposición con la que ni negocian, ni se sientan, ni buscan acuerdos", ha abundado. En segundo lugar, ha indicado que en esa senda de gasto del Gobierno se hace "un reparto muy sorprendente". "Del 2,5% de déficit de las administraciones públicas, el Gobierno se queda con el 96%, 2,4%, y a las comunidades autónomas le da el 4% de esa senda de déficit", ha indicado.

