Nadia Calviño avanza que el Banco Europeo de Inversiones movilizará 1,5 millones de euros para los sistemas sanitarios

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ha anunciado que este lunes se ha firmado la primera "contribución" económica como parte de la Plataforma de Inversión para reforzar los servicios de atención primaria de salud, lanzada hace un año por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que su objetivo es "movilizar 1.500 millones de euros" para los sistemas sanitarios. "Hoy firmamos la primera contribución del Banco Europeo de Inversiones, pero también del Banco Islámico de Desarrollo y del Banco Africano de Desarrollo. Nuestro objetivo es movilizar 1.500 millones de euros. El Banco Asiático de Desarrollo esperamos que se una pronto. Estoy bastante segura y espero que también movilicemos al sector privado porque es una buena relación calidad-precio", ha declarado Nadia Calviño durante un encuentro con el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, sobre la financiación de la salud mundial en la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas. Así, Calviño ha recalcado que "está orgullosa" de firmar una serie de acuerdos con la OMS porque "invertir en salud es invertir en las comunidades, es invertir en el presente y el futuro". "Invertir en salud es una excelente relación calidad-precio. Tenemos una experiencia muy positiva trabajando con la OMS con objetivos muy grandes", ha declarado. "La salud forma parte de nuestra seguridad, así que cuando hablamos de seguridad, es absolutamente necesario invertir en salud para garantizar que no nos encontremos con sociedades más débiles", ha afirmado Calviño. En este sentido, el director general de la OMS ha incidido en la importancia de invertir en Atención Primaria porque puede "prevenir, ayudando a la gente a llevar un estilo de vida sano" y es "los ojos y los oídos del sistema sanitario, porque puede detectarse precozmente y gestionarse con rapidez". En este sentido, el doctor Tedros ha explicado que, a través de la nueva Plataforma de inversión, serán "los países los que identificarán sus prioridades, el banco aportará el dinero y la OMS el apoyo técnico". "Tenemos que poner a los países al mando, que sean ellos los que establezcan las prioridades y nosotros los que les apoyemos", ha afirmado. Las prioridades varían y la inversión también. La pregunta debería ser si la inversión en sanidad es nuestra prioridad. La inversión en defensa está aumentando. En realidad, en comparación con el año pasado, en unos 600.000 millones, y son más de 2,4 billones de dólares al año. Así que hay dinero. Yo no aceptaría que la gente dijera que no tenemos dinero para financiar esas agencias sanitarias. Es una pequeña cantidad de dinero, imagínense, comparada con la asombrosa cantidad de inversión en defensa", ha sentenciado el director general.

