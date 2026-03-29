(Crónica) El líder Racing se queda sin margen y el Almería se pone segundo

Dani Gómez marcó en los últimos minutos y un gol en propia puerta de Marco Sangalli selló la derrota del Racing de Santander ante el Real Zaragoza, resultado que dejó a los cántabros sin marcar goles por segunda fecha consecutiva y redujo su ventaja en el liderato de LaLiga Hypermotion a solo un punto, con el Almería subiendo a la segunda posición tras golear a la Real Sociedad B. Según publicó Europa Press, el equipo maño repitió victoria sobre el Racing en la jornada 32, reviviendo el resultado de la primera vuelta y rescatando tres puntos en su lucha por evitar el descenso, mientras el conjunto dirigido por David Navarro encontró un impulso fundamental en esta recta final del torneo.

De acuerdo con Europa Press, el Racing sufrió su segunda derrota consecutiva, lo que provocó un ajuste importante en la clasificación del campeonato y mantiene una distancia mínima con la UD Almería, que ahora suma 58 puntos. El Deportivo de La Coruña, por su parte, se mantiene en la tercera posición y se queda a tres unidades del primer puesto tras empatar el sábado frente al Sporting de Gijón. Al Racing le resta poco margen de error si quiere asegurar el ascenso directo, dado que la presión de sus perseguidores se intensificó al cierre de la jornada.

El Real Zaragoza encarriló el triunfo en los momentos finales del encuentro ante el Racing. Como detalló Europa Press, primero llegó el tanto de Dani Gómez y después un autogol de Marco Sangalli en los minutos decisivos. Esta victoria resultó clave para los aragoneses, quienes buscan salir de la zona de descenso. Además, la incapacidad del conjunto visitante para anotar volvió a verse reflejada, sumando dos encuentros sin marcar. Esta situación compromete a los cántabros en sus aspiraciones por mantener el liderato y complica el desenlace del campeonato.

Mientras el Racing se alejaba de la regularidad en la parte alta de la tabla, el Almería aprovechó su oportunidad y escaló a la segunda posición tras imponerse con contundencia a la Real Sociedad B por 5-1. Sergio Arribas destacó como máximo goleador de la categoría al alcanzar los 20 goles, según consignó Europa Press. Miguel de la Fuente abrió el marcador para los andaluces a los cuatro minutos de partido, seguido por un doblete de Arribas que sentenció prácticamente el resultado antes del descanso. La amplia victoria dejó muy tocado al filial vasco y fortaleció la posición del Almería en la carrera hacia el ascenso.

El empate del Deportivo de La Coruña el sábado fue un factor que permitió al Almería dar el salto a la segunda plaza, confirmando el avance del equipo andaluz en una jornada clave. La diferencia entre el primer y el tercer clasificado quedó reducida a solo tres puntos, lo que ajusta aún más la lucha en la parte alta de la tabla y mantiene a varios equipos con aspiraciones de lograr el ascenso directo en las fechas restantes.

Por otra parte, la visita de Las Palmas al campo del Eibar concluyó con un revés para los canarios, que cayeron por 3-1. El medio Europa Press indicó que el equipo vasco logró afianzarse un poco más en la tabla, acercándose a los puestos de 'playoff' de ascenso, mientras Las Palmas volvió a evidenciar fallos en defensa y no encontró la salvación esta vez en Dinko Horkas. Javi Martón, con un doblete, guió la victoria del Eibar, que se colocó con 48 puntos, frente a los 51 de Las Palmas, ahora séptima en la clasificación.

La situación en la parte baja de la tabla también arrojó movimientos. El colista Cultural y Leonesa prolongó su racha sin victorias a quince partidos, encajando una goleada en casa ante el Andorra por 0-4. Según Europa Press, los goles de Marc Domènech y Lauti encaminaron rápidamente el duelo a favor del visitante, que además contó con una destacada actuación del portero Jesús Owono, quien detuvo incluso un penalti para mantener su portería en cero. Manu Nieto estableció el 0-3 cuando el encuentro entraba en su fase final, y poco después Yeray Cabanzón firmó el cuarto, aportando al Andorra puntos vitales en su objetivo por asegurar la permanencia.

Otros resultados de la jornada 32 incluyeron el empate entre Córdoba y Mirandés (2-2), la victoria del Ceuta ante Cádiz por 2-1 y el triunfo del Granada sobre Huesca por 4-2, todos disputados el viernes y sábado. El Valladolid perdió en casa frente al Burgos (0-1), mientras el Málaga y el Leganés no pasaron del 0-0 y el Albacete repartió puntos con el Castellón (1-1). Debido al empate del Deportivo ante el Sporting de Gijón (1-1), la parte alta de la tabla permanece muy igualada y mantiene la emoción para la fase final del campeonato.

La combinación de derrotas y victorias en la jornada generó un reordenamiento en la clasificación, dejando la pelea por el ascenso y la permanencia más abierta de cara a las últimas seis jornadas. De acuerdo con Europa Press, tanto la pugna en los primeros puestos como la lucha para evitar el descenso presentan escasos márgenes entre los equipos implicados, lo que anticipa nuevas variaciones en cada fecha de LaLiga Hypermotion.