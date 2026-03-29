Sánchez acusa a Israel de impedir el Domingo de Ramos y exige respeto a la "diversidad de credos"-. Fi"

El Patriarcado Latino de Jerusalén describió como “sin precedentes” la decisión de las autoridades israelíes de impedir el acceso del cardenal Pierbattista Pizzaballa, jefe de la iglesia católica en la ciudad, al Santo Sepulcro durante la Semana Santa, según información publicada por Europa Press. El comunicado de la institución señaló que la comitiva privada encabezada por Pizzabattista fue detenida y obligada a retirarse cuando se dirigía a uno de los lugares de culto considerados entre los más importantes para el cristianismo. Además, el Patriarcado calificó la medida como “manifiestamente irrazonable y desproporcionada”, y advirtió que estas acciones establecen un “grave precedente” al desconocer la sensibilidad de una comunidad global que centra su atención en Jerusalén durante esta época litúrgica.

Tal como consignó Europa Press, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó públicamente su rechazo a la intervención israelí ese mismo día, exigiendo respeto por “la diversidad de credos y el derecho internacional” y remarcando que el primer ministro Benjamin Netanyahu había impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los lugares sagrados de Jerusalén. Según indicó Sánchez en un mensaje divulgado en la red social X y recogido por el citado medio, la actuación israelí se realizó “sin explicación alguna. Sin razones ni motivos”, lo que motivó que la administración española condenara lo que consideró “un ataque injustificado a la libertad religiosa”. Además, Sánchez destacó la importancia de que Israel actúe con tolerancia para permitir la convivencia entre pueblos y credos.

La respuesta de las autoridades israelíes no se hizo esperar. Según reportó Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, respondió en la misma red social criticando las declaraciones del mandatario español. Sa’ar apuntó a que, en el pasado reciente, cuando un “misil iraní” cayó cerca de la iglesia del Santo Sepulcro, Pedro Sánchez no se pronunció, y acusó al presidente de España de “no perder la oportunidad de incitar al odio contra Israel”. Aseguró también que el Estado israelí se mantiene “comprometido con la libertad de religión y de culto”, y remarcó que defenderá este principio “a diferencia del régimen iraní, que apoya abiertamente a Sánchez”.

El medio Europa Press también detalló que, desde el lado israelí, tanto el primer ministro Benjamin Netanyahu como la Policía argumentaron que la medida respondió a causas de seguridad, dadas las instrucciones recibidas por el Ejército en el marco del conflicto con Irán. Además, la Policía israelí informó que el sábado anterior al incidente se notificó al Patriarcado Latino de la imposibilidad de realizar la visita programada por esos motivos.

El incidente tuvo repercusión internacional y sumó críticas a las acusaciones que recaen sobre el gobierno israelí respecto a supuestas restricciones impuestas a las actividades de comunidades religiosas no judías en Jerusalén. Según publicó Europa Press, diversas voces expresaron preocupación por el impacto de este tipo de decisiones en la libertad de culto en una ciudad considerada sagrada para distintas religiones.

El episodio marcó un punto de fricción diplomática entre España e Israel, al poner en el centro del debate la protección de los derechos religiosos y la gestión de la seguridad en un contexto de alta tensión en la región. Tal como detalló Europa Press, el Patriarcado Latino subrayó que la medida tomada por la policía constituye un precedente grave “que ignora la sensibilidad de miles de millones de personas de todo el mundo” durante días de especial significado espiritual. Esta tensión se inscribe en el desarrollo de la Semana Santa, cuando la atención mediática y de fieles de todo el mundo se focaliza en los lugares santos de Jerusalén.