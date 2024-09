El líder de Los Republicanos anuncia su salida del partido tras criticar al nuevo Gobierno "macronista"

El líder del conservador Los Republicanos, Eric Ciotti, ha anunciado este domingo que abandona la formación tras la presentación del nuevo Gobierno de Francia, apoyado precisamente por su partido, que también ha logrado carteras ministeriales, al considerar que es de corte "macronista", pues la mayoría de los puestos están ocupados por Juntos por la República, coalición liderada por el presidente, Emmanuel Macron. "Reconozco la disolución del Estado Mayor de Los Republicanos en el Gobierno de Macron. Este Gobierno no es un Gobierno de cohabitación. Es un Gobierno macronista, con algunos miembros de Los Republicanos como garantes y coartada", ha explicado Ciotti durante una entrevista con el diario francés 'Le Figaro'. Tras ello, ha instado a los miembros del partido a unirse a su nueva formación, la Unión de la Derecha por la República (UDR), si bien ha cerrado las puertas a los actuales miembros del gabinete francés. "Ya no será posible trabajar con los que están en el Gobierno de Emmanuel Macron, pero llamo a todos los electos, parlamentarios y militantes a que se unan a mí", ha añadido. El político ha afirmado que pretende "reconstruir una gran familia política" con un programa basado en la "autoridad, la identidad y la libertad" y parecido al del ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen, a quien ya había informado previamente junto a Joan Bardella de su decisión de salir del partido. Ciotti se ha visto envuelto en cierta polémica con otros altos cargos de su partido desde que pidió pactar con los partidos ultraderechistas, tras lo que la junta directiva aprobó su expulsión, que no se pudo concretar por una orden de la Justicia francesa.

