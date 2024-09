Graham Arnold dimite como seleccionador australiano en plena fase de clasificación para el Mundial 2026

Graham Arnold no seguirá en el banquillo de la selección australiana de fútbol pese a estar en plena fase de clasificación para el Mundial de 2026, según anunció la Federación Australiana este viernes, que confirmó que el técnico ha decidido no continuar tras seis años en el cargo. El organismo rector del fútbol australiano señaló que Arnold "abandonará inmediatamente" el cargo, y que "la búsqueda de su sustituto está en marcha". El entrenador australiano había llegado a la selección en agosto de 2018, siendo la segunda vez que se hacía cargo de los 'Socceroos' después de su papel como interino en la 2006-2007. Dirigió al combinado 'aussie' en el Mundial de 2022 en Catar, en el que cayeron en octavos de final ante la campeona Argentina, alcanzando la fase eliminatoria por segunda vez en su historia. En esta fase de clasificación para el Mundial de 2026, en los dos partidos disputados hasta el momento no han conseguido sumar más que un empate ante Indonesia y una sonrojante derrota en casa ante Baréin. Australia ocupa la quinta posición del grupo, a tres puntos de Arabia Saudí que completaría el cupo provisional de selecciones clasificadas para el torneo que acogerán Estados Unidos, México y Canadá. El jefe de Football Australia, James Johnson, dijo que la marcha del técnico "marca el fin de una era" para el fútbol oceánico. "Respetamos su decisión pero nos entristece ver a Graham (Arnold) dejar la configuración del equipo nacional. Actuaremos con rapidez en el nombramiento de un nuevo seleccionador para garantizar la continuidad y la estabilidad", señaló. Por su parte, Arnold recordó que después del partido ante Indonesia tenía que "tomar algunas decisiones". "Tras una profunda reflexión, mi instinto me ha dicho que es hora de cambiar, tanto para mí como para el programa", explicó el técnico, que apuntó que ha tomado la decisión de dimitir basándose "en lo que es mejor para la nación, los jugadores y Football Australia".

