Dávila espera que la venta del CD Tenerife se haga "lo antes posible" y descarta que el Cabildo ponga fondos

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha mostrado este miércoles su deseo de que la compra de acciones del propietario mayoritario del CD Tenerife, José Miguel Garrido, se haga "lo antes posible" para que el club pase a manos de personas que "sean expertas en fútbol y quieran los colores". En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha subrayado que desde abril ha pedido a Garrido que de "un paso a un lado" y en ese sentido, ha confirmado que desde comienzos de este mes hay una oferta de compra sobre la mesa --'El Día ha informado de que el inversor tinerfeño Rayco García ha ofrecido 12 millones y Garrido pide 15 millones--. La presidenta ha señalado que "la situación extradeportiva, judicial y las decisiones del máximo accionista han interferido también en la marcha deportiva del club", y aunque ha valorado la contratación de Pepe Mel como entrenador y que se pueda "remontar" en el plano deportivo, "eso no recupera la situación que vive el club". "Mi corazón estará el domingo al lado de las peñas", ha remarcado en alusión a la manifestación contra Garrido convocada en el Heliodoro. Dávila ha dejado claro que, al menos por el momento, el Cabildo no participaría en una eventual compra de acciones --como ha planteado el PSOE-- para impulsar un cambio de titularidad dado que sería una "interferencia" en el actual proceso de transacción. "La hipótesis de que entre el Cabildo estaría si no hubiera un comprador pero en este caso sí lo hay, por lo tanto hay una sociedad mercantil y nosotros lo que somos es el principal patrocinador del Club Deportivo Tenerife y en este momento lo que consideramos es que podríamos convertirnos incluso en una interferencia para esa transacción que se tiene que dar", ha destacado. Dávila ha dicho que si se diera esa opción lo podrían contemplar pero no en este momento. "Esa propuesta lo que hace es distorsionar y meter ruido donde no se necesita", ha agregado.

