Palou, tricampeón de IndyCar: “Es increíble tener a mi hija por primera vez en el podio”

Miami (EE.UU.), 16 sep (EFE).- Sólo 24 horas después de ganar su tercer campeonato de la IndyCar, Álex Palou confesó a EFE que no hizo “ninguna locura” en la celebración, pero sí que hubo algo distinto: su hija Lucía, la gran novedad esta temporada para el piloto español.

“Lo más importante es la familia y ganar carreras. Cuando combinas las dos cosas es la bomba”, declaró Palou por videollamada desde la ciudad estadounidense de Nashville.

“Ha sido increíble tener a mi hija por primera vez en el podio y en las carreras conmigo. También llegar a casa después de una mala carrera o un mal día y que esté ella sonriendo. Te hace pensar en lo que realmente es lo importante”, añadió.

El tricampeón, con esa dulce resaca, normalizó así lo que supone ganar un título, ya que lo celebró “de la misma manera que las otras: hasta tarde en el circuito con cervezas y un poco de pizza”.

Pregunta: ¿Cómo definiría este momento que está viviendo?

Respuesta: Estoy viviendo un sueño increíble y ojalá que dure muchos años más. Tengo muchísima suerte de poder estar en Estados Unidos, ganando campeonatos de IndyCar. No puedo quejarme para nada, estoy muy feliz aquí.

P: ¿Es usted ya consciente de que está entre los mejores de la historia de IndyCar?

R: Ya son tres, sí. Con tantas entrevistas y gente que saca números y comparaciones con nombres tan importantes, un poquito. Pero creo que todavía no. Cuando esté en casa sin hacer nada y pensando en lo que acaba de pasar me daré cuenta.

P: Su compañero Scott Dixon es el mejor con seis, ya le mirará con recelo…

R: No creo que esté ni un poquito preocupado. Es increíble tenerle como compañero, no estaría aquí si no fuera por él, por todo lo que he aprendido y todo lo que empuja al equipo en general. ¡Estamos a tres!

P: Usted hace historia en Estados Unidos, pero da la sensación de que en España no se valora. ¿Siente lo mismo?

R: Sí, no es que lo crea, es que es así. Si miras al final el seguimiento que hay, son pocas personas las que me dais algo de visibilidad durante cada fin de semana. Es una pena, creo que es un campeonato que a la gente que lo descubre le engancha porque es muy divertido. Pero también entiendo que estamos a diez mil kilómetros, hay muchas horas de diferencia y no es fácil seguir las carreras.

P: ¿En qué momento se vio campeón en Nashville? ¿Esos problemas de Will Power le tranquilizaron?

R: Sí, teníamos un día complicado saliendo el 24 y con Power cuarto con coche para ganar. Nos movimos deprisa, ganamos posiciones durante las primeras vueltas. Él tuvo un problema con los cinturones, le vi entrar en box, perdió cuatro vueltas. En ese momento aún estaba vivo porque podía recuperarlas. Pero sabíamos que obviamente estaba de cara para nosotros.

P: Si le dicen que va a resolver el título porque su rival tiene problemas con el cinturón de seguridad, probablemente no lo creería.

R: Yo no lo había visto nunca en estos años. Nunca pasa, no sé si no se ató bien, si hubo algún defecto con los cinturones, que no creo. Es una pena que pierda sus opciones de luchar por el campeonato así. Al mismo tiempo nosotros tuvimos un fallo de la batería normal del coche, que nunca da problemas, y no podíamos ni empezar en Milwaukee. De los que luchamos por el campeonato, no ha sido una temporada perfecta para ninguno.

P: Aquella imagen en Milwaukee, usted corriendo por el 'paddock' fuera del coche… ¿Fue el peor momento del año?

R: Sí, el peor. No poder ni empezar la carrera. En ese momento en la cabeza sólo tenía ir al equipo y saber si podríamos salir. Si podríamos recuperar algún punto, que sabía que nos iban a ayudar para la última prueba. Era el único objetivo, resolver el problema y seguir adelante.

P: ¿Y el mejor momento?

R: La primera victoria, en Indianápolis, el circuito. Habíamos ganado en 2023 también. Ganarla dos veces seguidas es guay. También fue la primera donde pude llevar a mi hija al podio, y fue por una victoria, así que fue bastante chulo poder hacerlo.

P: ¿Cuándo ganará en un oval?

R: Cuanto antes, créeme que lo estoy intentando. Tengo muchísimas ganas de ganar en un oval y las 500 Millas sobre todo. Estuvimos muy cerca, no lo pudimos conseguir, pero pronto va a llegar.

P: ¿El no ganar aún en óvalos es una cuestión suya, del coche, del equipo…?

R: Es un poco de todo. Creo que tuvimos un poco de mala suerte con las estrategias este año. Las amarillas nos llevaron a posiciones que luego teníamos que remontar muchísimo. Yo tampoco estoy al 100% como me siento en los circuitos tradicionales. El equipo seguro que también puede hacer cosas para que nos sentamos mejor y tengamos más velocidad. A ver si podemos todos apretar un poco y ganar pronto.

P: ¿Podría decirse que gran parte de este título está también en haber sabido esquivar accidentes? Porque ha habido muchísimos a pocos metros suyos.

R: Sí, este año ha sido una locura de accidentes que justo pasaron delante de mí. Ha sido en algún momento suerte, en otros he sido rápido, pero sí que ha sido increíble la cantidad de accidentes de los que nos hemos librado en pista. Ha sido un año entretenido.

Nacho García