Finlandia declara la alerta por la entrada en su territorio de drones ucranianos

La radiotelevisión estatal YLE informó que se registraron dos impactos de drones en áreas al norte y al este de la ciudad de Kouvola, tras la detección de aeronaves no tripuladas de origen ucraniano en el espacio aéreo de Finlandia. La noticia principal radica en que las autoridades finlandesas han declarado un estado de alerta provisional y la Fuerza Aérea del país intervino con aviones de combate para interceptar al menos uno de los dispositivos.

Según el medio YLE, el incidente se desencadenó la mañana del domingo alrededor de las 8:13, hora local, cuando equipos de vigilancia identificaron la aproximación de varios objetos, entre los que se encontraban drones, a las aguas territoriales de Finlandia. De acuerdo con la información difundida por el Ejército del Aire en su página web oficial, el despliegue inmediato de cazas F/A-18 Hornet permitió derribar uno de los drones, aunque la presencia de más de un artefacto llevó a ampliar las labores de respuesta militar y de seguridad.

Las repercusiones de esta incursión aérea han motivado la intervención directa del primer ministro finlandés, Petteri Orpo, quien emitió un mensaje dirigido a la población. Orpo aseguró que las Fuerzas Armadas del país, en colaboración con otras agencias competentes, están llevando a cabo investigaciones para esclarecer los detalles y el origen del incidente. El mandatario pidió mantener la calma mientras se recopilan datos y se revisan los protocolos de seguridad nacionales, según publicó YLE.

El medio YLE detalló que, aunque Finlandia se encuentra geográficamente alejada de las fronteras de Ucrania, el uso de drones de largo alcance por parte del ejército ucraniano ha crecido en notoriedad durante el último año. Estos drones se han utilizado en ataques contra infraestructuras petroleras rusas y también contra buques de la flota conocida como la "flota en la sombra", a través de la cual Rusia financia actividades bélicas vinculadas a la guerra en Ucrania.

La detección y posterior interceptación de estos dispositivos de procedencia ucraniana ha generado inquietud dentro de las estructuras de defensa finlandesas acerca de la vulnerabilidad del espacio aéreo nacional. Tras la aparición de los drones, las fuerzas armadas incrementaron la monitorización en zonas estratégicas para descartar la presencia de otros artefactos similares y prevenir posibles riesgos adicionales, siguiendo los procedimientos propios de situaciones de alerta, señaló YLE.

El comunicado oficial emitido por el Ejército del Aire de Finlandia confirmó la naturaleza extranjera de los drones y estableció la coordinación entre diferentes ramas del aparato de seguridad estatal para determinar si se trató de una violación deliberada del espacio aéreo o de un incidente aislado. Las investigaciones en curso buscan definir el trayecto de los drones desde su origen hasta el punto de interceptación en territorio finlandés.

Mientras tanto, la radiotelevisión estatal recogió las declaraciones de autoridades que enfatizaron el carácter excepcional del evento y subrayaron que la respuesta militar se ajustó a los protocolos previstos ante incursiones no autorizadas. Los sistemas de defensa aérea permanecen activos mientras avanzan las pesquisas técnicas encaminadas a identificar el modelo y la capacidad de los drones derribados o detectados.

Este reciente incidente ocurre en un contexto de tensiones regionales derivadas del conflicto en Ucrania y del uso cada vez más frecuente de tecnología de drones para fines bélicos, aspecto que el medio YLE ha venido documentando en reportajes previos. Las autoridades finlandesas, por su parte, continúan evaluando el impacto de estos acontecimientos en la seguridad nacional y mantienen una comunicación abierta con la población para evitar la propagación de temores infundados.

Finalmente, según consignó la radiotelevisión estatal, el gobierno finlandés se mantiene a la espera de los resultados preliminares de la investigación conjunta entre las Fuerzas Armadas y las demás agencias implicadas, a fin de informar sobre posibles medidas adicionales de control aéreo y cooperación internacional en materia de defensa.