Cristhian Mosquera: "Mi familia me ayuda a centrarme en el día a día, la paciencia te abre puertas"

El zaguero hispano-colombiano Cristhian Mosquera, tras repasar experiencias que han marcado su carrera, afirmó que la paciencia y el apoyo familiar han jugado un papel esencial para sortear las dificultades vividas hasta lograr uno de sus grandes objetivos: la convocatoria con la selección española absoluta. Mosquera, de 21 años y jugador del Arsenal FC, ha expresado abiertamente su deseo de representar a España en la próxima Copa del Mundo de 2026, una meta que considera cercana luego de ser convocado por el seleccionador Luis de la Fuente para los recientes amistosos, según destacó Europa Press.

Europa Press informó que Mosquera, quien debutó con la selección absoluta ante Serbia en el partido del pasado viernes, repasó el significado de este llamado tras años de trabajo en diferentes categorías formativas y etapas con altibajos. Para el central, el trayecto hasta la actual convocatoria incluyó momentos positivos y otros complejos, durante los cuales se apoyó en su entorno familiar para no perder el enfoque en el día a día. "Mi familia me ayuda a centrarme en el día a día. La paciencia es la que te abre puertas", declaró el futbolista durante una entrevista realizada tras un entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

En dicho diálogo con Europa Press, Mosquera confesó que la noticia de su inclusión en la lista de Luis de la Fuente no le generó nerviosismo, aunque sí sintió la emoción de estar a las puertas de una nueva etapa en su carrera. El defensor reconoció que conocía bien el entorno de la selección y a muchos de los jugadores convocados, y que su adaptación durante los primeros días resultó positiva. El recuerdo de su estreno con la Sub-15 en Las Rozas apareció en su relato, así como su agradecimiento por las oportunidades brindadas: "Ver que ahora estoy aquí, sólo le quiero agradecer a Dios porque me pone estas oportunidades". Añadió, de acuerdo con Europa Press, que su recorrido ha estado marcado por la espera y la convicción de que los momentos adecuados llegarían siguiendo un proceso paciente.

En vísperas de la definición de la plantilla que disputará el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, Mosquera reconoció que estar en la concentración es ya un logro significativo. Sostuvo, según citó Europa Press: "Estar aquí con este grupo de jugadores y que el míster me haya dado la oportunidad es una cosa que tampoco me esperaba". El central valoró el momento como una experiencia inesperada y señaló que su anhelo es formar parte de la lista final para el torneo internacional, compartiendo la ilusión que, afirmó, acompaña a todo jugador que representa a un país.

Mosquera, nacido en España de padres colombianos, cuenta con posibilidad de jugar para las selecciones de ambos países, pero ha insistido en que su compromiso se mantiene con España y que la paciencia le ha permitido avanzar en su carrera sin dejarse distraer por comentarios o presiones externas. Su familia, remarcó a Europa Press, contribuye a que pueda concentrarse en su trabajo diario, relegando a un segundo plano las especulaciones ajenas al club y la selección.

Durante esta convocatoria, Mosquera pudo haber sumado un título con la selección absoluta española si se hubiera celebrado la 'Finalissima' contra Argentina, partido que finalmente no se disputó. Europa Press detalló que el central manifestó que los dos amistosos programados, ante Serbia y Egipto, resultan útiles para la preparación del grupo de cara a próximos desafíos. En su estreno con la absoluta, Mosquera sustituyó a Pau Cubarsí y compartió vestuario con jóvenes como Dean Huijsen, resaltando el nivel y la madurez de ambos a pesar de su corta edad: "Son jugadores increíbles... parece gente veterana", expresó a Europa Press. Además, mencionó que aprende de ellos y de otros compañeros con los que no había tenido tanta relación, como ocurre en el caso del entrenador Luis de la Fuente, del que reconoció haber coincidido en el pasado solo de manera puntual en selecciones inferiores.

También abordó las diferencias entre el planteamiento de juego de Luis de la Fuente y el de Mikel Arteta, técnico del Arsenal. Según resaltó Mosquera en Europa Press, ambos comparten la aspiración de dominar al rival y de mantenerse en posesión del balón, aunque cada uno transmite su idea desde perspectivas distintas.

Mosquera recordó haber sido campeón olímpico en 2024 con España, hecho que considera una vivencia única: "La experiencia del grupo que hicimos [...] lo pasamos increíble". Para el joven central, este logro no solo supuso la obtención de un trofeo, sino la consolidación de una etapa formativa junto a compañeros en un ambiente de concentración prolongada, como consignó Europa Press.

El análisis de su posición en el campo también ocupó parte relevante del testimonio de Mosquera. De acuerdo con Europa Press, el jugador reflexionó sobre la evolución de las exigencias para los centrales, señalando que hoy se requieren características distintas a las solicitadas en el pasado, y consideró que sus capacidades se adaptan bien al fútbol moderno, donde la posición demanda atrevimiento y nuevas condiciones técnicas.

La experiencia internacional de Mosquera se ha intensificado desde su llegada al Arsenal, decisión que, según relató a Europa Press, no tomó a la ligera debido a su larga trayectoria en el Valencia CF. El futbolista señaló que dejar la ciudad donde se formó y arriesgarse a un nuevo reto profesional en Londres resultó difícil, pero considera que fue el paso correcto. Su adaptación al fútbol británico fue más ágil de lo esperado, tal y como expuso, y la exigencia física de la Premier League constituye un desafío para el que se sentía preparado por sus cualidades.

En el club inglés, Mosquera puede observar y aprender de los centrales Gabriel Magalhães y William Saliba, a los que considera referentes y de quienes recibe constantes sugerencias y apoyo. Describió, según informó Europa Press, el privilegio que supone compartir entrenamientos y partidos con estos jugadores, a quienes compara con hermanos mayores por su actitud de respaldo hacia él desde el primer día.

Mosquera debutó en la Liga de Campeones este año, experiencia que ha calificado de especial. Explicó a Europa Press que disputar la máxima competición europea ante los mejores clubes ha sido otro de sus sueños realizados, y ahora el equipo se encuentra en cuartos de final, con la aspiración de avanzar y pelear por el título.

Al abordar el entorno y la presión existente en el Arsenal, líder de la Premier League, Mosquera se refirió a la pérdida de la Carabao Cup ante el Manchester City y a las expectativas generadas en Champions. Manifestó a Europa Press que, a pesar de la presión, el ambiente vivido en clubes como el Valencia lo ha preparado para situaciones de exigencia, y que tanto él como sus compañeros afrontan el reto de pelear por títulos con la idea clara de brindar satisfacción a los aficionados.