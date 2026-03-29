Dos detenidos más por el atentado frustrado contra la sede de Bank of America en París

El sospechoso arrestado por presuntamente intentar atacar con un explosivo una sucursal bancaria en París afirma haber recibido una oferta de dinero a través de la red social Snapchat para cometer el atentado, de acuerdo con lo consignado por la prensa francesa y la Fiscalía Nacional Antiterrorista. Según informó este organismo, la investigación señala la utilización de adolescentes en redes de reclutamiento asociadas a actividades terroristas, con pagos a cambio de ejecutar acciones coordinadas.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista detalló que dos personas adicionales permanecen detenidas en relación con el plan frustrado de colocar un artefacto explosivo frente a la sede del Bank of America en la capital francesa. El primer arresto se realizó en la madrugada del sábado, cuando agentes de la Brigada Anticrimen (BAC) sorprenden a un menor de edad en el momento en el que intentaba activar un artefacto casero. Según publicó la televisión TF1, los agentes encontraron a dos sujetos encapuchados y vestidos de oscuro cerca del edificio; uno de ellos portaba una bolsa y extrajo un recipiente de cinco litros cargado con un líquido y un explosivo adherido de unos 650 gramos de pólvora, que situó en la entrada principal antes de intentar desencadenar un incendio.

El menor interceptado opuso resistencia durante la detención y arrojó un encendedor antes de ser reducido por la policía. Según informó la Fiscalía Nacional Antiterrorista, el artefacto estaba montado para ocasionar daño potencial significativo y forma parte de los cargos en la causa, que también incluye fabricación, posesión y transporte de material explosivo con fines terroristas y asociación criminal. El joven declaró ante las autoridades que fue contactado por mensaje directo en Snapchat y recibió 600 euros como pago para ejecutar el ataque, además de ser trasladado en coche hasta el lugar del objetivo.

El medio TF1 informó que el segundo arresto, realizado al sur de París en Essonne entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, recayó sobre otro menor de edad que, según la policía, había huido durante el primer intento de detonar el explosivo. El otro individuo detenido en esa operación no está directamente vinculado con la colocación del artefacto, según preció la Fiscalía.

El primer menor continúa bajo custodia policial con la orden de prisión preventiva extendida, reveló la Fiscalía Nacional Antiterrorista, que subrayó la gravedad de las imputaciones y la vinculación con redes terroristas que explotan plataformas digitales para captar adolescentes y asignarles tareas específicas a cambio de remuneraciones. Reportó la prensa francesa que los hechos ocurrieron pasadas las 3:25 horas, momento en el cual los agentes detectaron los movimientos sospechosos y actuaron para evitar la explosión.

Laurent Núñez, Ministro del Interior de Francia, señaló que los investigadores detectan una relación entre este caso y el contexto de la guerra en Oriente Próximo, una conexión que también observa en incidentes recientes que involucran ataques a objetivos judíos en otros países europeos. Núñez precisó que estos patrones de atentados se observan en diferentes Estados de Europa y evocó casos similares, como la detonación de un artefacto ante una sinagoga en Lieja, Bélgica, que tuvo lugar a inicios de marzo, o el incendio en una sinagoga de Róterdam, Países Bajos, perpetrado días después.

El medio añadió que el miércoles reciente, las autoridades británicas arrestaron en Londres a dos individuos acusados de incendiar cuatro ambulancias vinculadas a la comunidad judía el domingo anterior, un hecho que podría enmarcarse en la misma oleada de incidentes relacionados con tensiones internacionales recientes.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista mantiene abiertas las pesquisas bajo las imputaciones de intento de incendio deliberado u otro acto peligroso con relación a organización terrorista, asociación criminal y fabricación, posesión y transporte de artefactos explosivos para ocasionar daño masivo. La actuación policial impidió la explosión y la posible extensión de daños, detallaron fuentes oficiales.

El caso pone de relieve la utilización de medios digitales como Snapchat para reclutamiento y pago de jóvenes en planes de atentado. Las autoridades destacan la necesidad de reacciones rápidas para contener posibles amenazas y continúan profundizando en las conexiones entre los implicados, los canales de comunicación empleados y la procedencia de los recursos económicos utilizados para inducir a menores en actividades delictivas.