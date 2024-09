El principal acusado del juicio de Aviñón no estará hoy en la audiencia por enfermedad

Aviñón (Francia), 16 sep (EFE).- Dominique Pelicot, el marido que durante casi diez años drogaba a su mujer, Gisèle, para ofrecerla en estado inconsciente para que decenas de otros hombres la violaran no estará esta mañana en la audiencia en la que se juzga en Aviñón porque tiene una piedra en la vesícula y una infección renal.

La abogada de este hombre de 71 años que se sienta en el banquillo con otros 50 más, Béatrice Zavarro, explicó en declaraciones a los medios que anoche le llamó a ella desde la cárcel para contarle el diagnóstico médico y precisar que no podrá estar presente esta mañana en el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse (sureste de Francia).

Preguntada sobre si Dominique Pelicot acudirá a la audiencia, la respuesta de la abogada fue tajante: "seguro que no. Está empezando ahora un tratamiento".

Contó que cuando anoche habló con él por teléfono "tenía una voz muy debilitada" y se quejó de que la administración penitenciaria haya tardado tanto en aplicarle un tratamiento, cuando se venía quejando de esa dolencia desde el viernes 6.

El presidente del tribunal, Roger Arata, ya había decidido el pasado jueves anular la jornada del viernes por la ausencia del principal acusado, que se había ausentado desde el martes por la mañana.

Arata ha convocado a todas las partes esta mañana para una nueva audiencia a partir de las 9.00 locales (7.00 GMT) en la que se debía decidir si el proceso continuaba normalmente si Dominique Pelicot estaba presente y en condiciones de permanecer en la sala, o en caso contrario decidir si es mejor una suspensión o un aplazamiento a más largo plazo.

Zavarro recusó esta mañana, como lo ha hecho en los últimos días, la tesis de que las dolencias que alega su cliente sean simplemente una excusa para no declarar y no comparecer, repitió que quiere explicarse ante su exmujer (se divorció de Gisèle en agosto) y ante sus hijos, y que confía en que no sea necesario posponer el proceso 'sine die'.

"Yo no quiero y nadie quiere un aplazamiento de este proceso" porque "están movilizadas un centenar de personas" afirmó en referencia a los acusados, las víctimas, los abogados y los expertos.

El juicio, que empezó el 2 de septiembre, debía prolongarse hasta unos días antes de Navidad. EFE

