Seis muertos en Rumanía y dos más en Polonia y Austria por el temporal 'Boris'

Al menos seis personas han muerto en Rumanía y dos más ha fallecido en Polonia y Austria debido al temporal de lluvia que ha provocado inundaciones y evacuaciones en varios países de Europa central como República Checa, Eslovaquia o Austria, además de los ya mencionados con víctimas mortales. El Departamento de Situaciones de Emergencia rumano ha informado de que seis personas han muerto en el condado de Galati, la zona más afectada por las inundaciones causadas por la tormenta, denominada 'Boris'. Hay más de 5.000 viviendas afectadas. "Tras los fenómenos hidrometeorológicos de los últimos días en la zona de Suhurlui, en el condado de Galati, se ha identificado a una víctima fallecida, con lo que el número total de muertos es de seis", ha indicado el Departamento. El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, han visitado este domingo la localidad de Slobozia Conachi, en Galati, acompañado por el ministro del Interior, Slobozia Conachi, y el presidente del Senado, Nicolae Ciuca, según recoge el portal news.ro. Las autoridades han levantado dos campamentos con tiendas de campaña para alojar a los desplazados. Cada uno de ellos tiene capacidad para 400 personas. Mientras, el Instituto Nacional de Hidrología y Gestión de Agua rumano ha informado de que se mantiene la alerta código rojo para los ríos de las cuencas del Barlad, Siret y Prut al menos hasta la tarde del lunes en los condados de Galati y Vaslui. En Austria se ha declarado el estado de desastre en la Baja Austria ante una "situación extrema, sin precedentes", según el equipo de crisis conformado por las autoridades y citado por la televisión pública ORF. Hay un bombero fallecido durante una operación de rescate en el marco de las inundaciones. La lluvia ha provocado ya cortes de electricidad en varias regiones del país, incluida la capital, Viena, donde se ha suspendido parcialmente el funcionamiento de dos líneas de metro. Los trenes de media y larga distancia están parados. De momento el cauce artificial del río Viena por la capital aguanta la crecida. "Seguimos trabajando en el problema para restablecer rápidamente el suministro", han indicado las empresas eléctricas. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha sido el encargado de confirmar el primer fallecido por el temporal en el país, donde hay unos 1.600 evacuados y se espera que haya "muchos más". El propio Tusk ha anunciado la declaración del estado de desastre natural a través de un mensaje en la red social X. "He ordenado al ministro de Finanzas que prepare lso fondos de ayuda de emergencia y ayuda para inundaciones. El ministro de Asuntos Europeos va a solicitar ayuda europea. No vamos a dejar a nadie solo. He pedido al ministro de Defensa enviar fuerzas adicionales a las zonas afectadas", ha explicado. Tusk ha apelado además a seguir las indicaciones de las autoridades y rescatistas. "Reitero mi llamamiento a la gente de las zonas de peligro a seguir las recomendaciones de los bomberos", ha afirmado Tusk, citado por la televisión polaca TV24. Ha advertido así de que hay vecinos que "ignoran las advertencias y se niegan a evacuar". "Recuerden: si se niegan a evacuar, son un peligro para los rescatistas. Si se niegan a evacuar puede que haya vidas en peligro más tarde. Debería ser evidente. Hay que seguir las órdenes inmediatamente", ha apelado. El fallecido ha aparecido en la localidad de Krosnovice, cerca de Klodzko, pero los rescatistas todavía no han podido recuperar el cuerpo debido a la inundación. En República Checa las regiones más afectadas son las de Moravia, Silesia y Olomouc, donde han sido evacuadas más de 10.500 personas y se espera que el lunes continúen las lluvias, lo que agravará la situación, ya que el terreno parece haber ya alcanzado su nivel de saturación y no podrá absorber más agua, ha explicado el ministro de Medio Ambiente, Petr Hladík, citado por el periódico 'Blesk'. Por su parte, el ministro del Interior checo, Vít Rakusan, ha emplazado a la población de las zonas afectadas a preparar un equipaje de evacuación. Hay cuatro personas desaparecidas y 260.000 hogares sin suministro eléctrico. Mientras, en Eslovaquia las lluvias también han provocado la crecida de los ríos, principalmente en los ríos Kysuce, Myjava y los Cárpatos, donde se están realizando evacuaciones con ayuda de la Policía en localidades como Devínská Nová Ves y Kuchyna. Además hay cortes de carreteras en Bratislava y Záhorí. An la región alemana de Baviera también se están produciendo intensas lluvias y hay algunas calles y sótanos anegados, pero en general la situación es mucho menos peligrosa. Las autoridades no auguran mayores problemas. En Sajonia también está subiendo el nivel del agua, pero por el momento solo se están adoptando medidas de precaución.

Compartir nota: Guardar Nuevo