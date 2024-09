Hansi Flick: "Estoy muy feliz con el equipo, tenemos mucha calidad y una intensidad muy alta"

El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick se mostró "muy feliz" con su equipo tras la victoria de los azulgranas ante el Girona en Montilivi, un partido en el que los culers exhibieron "la calidad" que tiene la plantilla y la "intensidad alta" que tiene el equipo en este inicio de temporada. "Hablamos en el descanso que necesitábamos más profundidad, y lo hicimos increíble. El equipo hace lo que practicamos en los entrenamientos. Estoy muy feliz con el equipo, tenemos mucha calidad además de una intensidad muy alta, y se puede ver en los partidos, es uno de nuestros objetivos, lo que queremos hacer y lo hacen fantástico", afirmó el técnico alemán del FC Barcelona en la rueda de prensa posterior al triunfo azulgrana en Montilivi. Flick comentó que lo están haciendo "muy bien" en este inicio de temporada. "Empezamos muy concentrados, muy enfocados y presionamos porque sabemos que cuando les damos el espacio que necesitan el rival para combinar nos ponemos en problemas. Nuestro objetivo desde el principio fue ese. Presionamos muy bien, y el primer gol fue increíble. Creo que merecíamos la victoria y el resultado", añadió. El técnico alemán explicó que el equipo tiene la "confianza" que ha "construido los últimos cuatro partidos". "Se puedes ver hoy también, con nuestras líneas y nuestras habilidades. Hemos jugado como equipo, muy compactos y muy altos, algo que no es fácil hacer. Se puede ver la confianza que tenemos cuando tenemos el balón, y tenemos la calidad para hacerlo. Hemos tenido muchas oportunidades para jugar y crear, y podríamos haber ganado por uno o dos goles más", señaló. "Estoy muy feliz porque marcó Lamine el primer gol. Normalmente, siempre da el último pasé, y me puso feliz que marcara él. Me dijo antes del partido que hoy marcaría un gol. Por eso vino a celebrarlo conmigo", confesó el entrenador azulgrana sobre su efusiva celebración del primer gol del partido. Flick dijo que está "muy orgulloso" de como está defendiendo el equipo. "Normalmente veo a todo el equipo como una unidad. Este es el modo en el que queremos jugar. Cuando presionamos la salida de balón y robamos en campo rival es mucho más fácil para la última línea de la defensa. Si el jugador recibe bajo presión, no es tan fácil encontrar el espacio correcto y el momento correcto para jugar el balón", indicó. Sobre el árbitro, que acudió al VAR para anular un penalti en contra de su equipo por mano de Iñigo Martínez, comentó que el nivel de los árbitros en España es "bueno". "Tenemos a un árbitro de video asistente, y si algo pasa, él está aquí y dice, 'ven y mira esto', y si hay algún error, ellos lo ayudan", añadió. Por último, Hansi Flick confirmó que deben esperar para saber el alcance de la lesión que sufrió Dani Olmo en el segundo tiempo, teniendo que ser sustituido por molestias en el isquiotibial. "Tenemos que verlo mañana. Espero que no sea nada", concluyó.

Compartir nota: Guardar Nuevo