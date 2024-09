Dulce visita a Isa Pantoja en el hospital y arremete contra Isabel Pantoja: "Le voy a poner una denuncia"

Momentos complicados para Isa Pantoja, que este jueves y tras varios días sintiendo fuertes dolores en la zona abdominal -que en un principio pensó que eran simplemente gases- era operada de urgencia a causa de una apendicitis en el hospital del Puerto de Santa María, Cádiz. A su lado en este delicado trance, su marido Asraf, su hijo Albertito y Dulce, que era de las primeras en llegar al centro médico para ver a la peruana tras su intervención quirúrgica, de la que por el momento se desconocen los detalles. Al parecer, Isabel Pantoja no se ha preocupado por su hija ni tampoco se habría puesto en contacto con ella para interesarse por su estado de salud tras haber sufrido uno de los mayores sustos de su vida. Y precisamente por este motivo Dulce se ha mostrado implacable con la tonadillera, a la que ha lanzado una seria advertencia antes de que se mude a Madrid y cierre Cantora para siempre: "Buenas tardes, no es momento ahora mismo para ese tipo de cosas, estoy del castillo de Drácula hasta la coronilla. La venta de Cantora a mí me da igual, lo que me interesa es que me devuelva mis cosas sí o sí, sino le voy a poner una denuncia, mis cosas personales que sabe perfectamente cuales son" ha asegurado muy enfadada. La exniñera sostiene que Isabel Pantoja y algunos de los miembros de su club de fans -"Celeste y compañía" afirma- "me manipularon todas mis cosas. Ellas saben perfectamente cuales son, todas las que estaban en el armario del sótano y todas mis maletas de la piscina roja que me las abrieron" ha acusado, insistiendo en que como la cantante no le devuelva sus pertenencias antes de irse de la finca tomará medidas legales contra ella. Preocupada por Isa tras su operación de urgencia, Dulce ha preferido no revelar cómo se encuentra la hija de la cantante y de qué ha sido operada exactamente, ya que como ha explicado, "es ella la que debe de informar, no soy yo la más adecuada para hablar de esto". "No puedo decir, lo siento hijo, la protagonista es la que debe de hablar" ha asegurado, dejando en el aire cuándo recibirá el alta.

