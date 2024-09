Bukele rinde homenaje en capilla ardiente a fallecidos en accidente aéreo en El Salvador

San Salvador, 10 sep (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rindió homenaje el martes en capilla ardiente a siete miembros de las fuerzas de seguridad, incluido el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, y un comunicador fallecidos en un accidente de helicóptero la noche del domingo.

El mandatario asistió al homenaje fúnebre de las víctimas e hizo guardia de honor junto a los féretros por unos minutos en cadena nacional de radio y televisión antes de dar unas palabras.

"En ese helicóptero iba gente tan crucial para nosotros, todos héroes, (...) gente que dio la vida en el cumplimiento de su deber", sostuvo el mandatario.

Destacó que los militares que pilotaban el helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea habían recibido premios y condecoraciones "por su destacada trayectoria".

"No voy a adelantar investigaciones, porque no las tengo, pero algo me dice que, sea lo que sea que haya pasado, algo nos va a demostrar el heroísmo de estos pilotos", agregó.

Señaló que el papel de Arriaza Chicas fue importante en la "guerra contra las pandillas" con el régimen de excepción, que suspende garantías constituciones y con el que las fuerzas de seguridad realizan detenciones sin ordenes, y que aún no ha pensado en sus sustituto.

Apuntó que Arriaza y sus subalternos que fallecieron "tenían larga data" en la Policía cuando llegó al poder en junio de 2019 y la razón por la que se ha podido detener a miles de pandilleros "es porque esta gente ya tenía hecho el trabajo (de identificación)", pero "nunca los habían dejado actuar".

Tras su mensaje, Bukele entregó a las familias de cada uno de los fallecidos el pabellón nacional (bandera), mientras decenas de policías y soldados se encontraban en formación afuera del recinto.

La capilla ardiente, a la que asistieron ministros y viceministros del Gobierno de Bukele, se realizó en las instalaciones de la ex casa presidencial, convertida en museo, en la capital salvadoreña.

Además de Arriaza Chicas en este accidente murieron los comisionados de la Policía Douglas Omar García Funes y Rómulo Pompilio Romero Torres, así como el cabo Abel Antonio Arévalo y el subsargento Gerson Ricardo Batres Lucero.

Las otras víctimas del accidente son los tenientes Jonathan Alexander Raymundo Morán y Alexis Alberto Quijano López, además del comunicador gubernamental David Herman Cruz Guevara.

El helicóptero militar UH-1H se estrelló la noche del domingo mientras sobrevolaba una zona montañosa y remota de la localidad de Pasaquina, departamento de La Unión, a más de 238 kilómetros de la capital.

La tragedia se dio después de que los funcionarios de seguridad habían recibido de la Policía de Honduras al exgerente de un banco investigado por un desfalco millonario y que había sido capturado en ese país Manuel Coto.

Las autoridades salvadoreñas aún no han dado detalles de las circunstancias del accidente, pero el Gobierno de Estados Unidos enviará una misión de expertos en accidentes para colaborar en las investigaciones.