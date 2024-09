Feijóo anuncia acuerdo con Canarias de política migratoria que ofrecerá al Gobierno para "desbloquear" la situación

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que ha firmado un acuerdo con el Gobierno canario sobre política migratoria que pondrá a disposición del Ejecutivo central para alcanzar acuerdos y "desbloquear" la situación. Tras reunirse en el archipiélago con el presidente canario, Fernando Clavijo, el líder de los 'populares' ha señalado que el documento, titulado 'Plan de acción contra el descontrol migratorio', consta de nueve puntos, entre los que destaca, en relación a los menores migrantes solos, una propuesta, que debe recogerse en la Ley de Extranjería, y que compromete al Gobierno a hacerse cargo de la financiación de la atención de estos niños cuando se supere el 100% de la capacidad de una comunidad autónoma y también de la gestión, además de la financiación, cuando se supere el 150% de capacidad. En relación, a estos menores, también exigen la convocatoria urgente de las conferencias sectoriales de Inmigración y la de Infancia y Juventud para acordar los criterios de reparto entre las CC.AA y el Gobierno; garantizar que ninguna CC.AA quede exenta de recibir menores no acompañados; asegurar que los menores sean menores antes de trasladarlos; poner a disposición de las CC.AA infraestructuras de la administración del Estado vacías y en desuso con los recursos necesarios para atención y alojamiento; y financiar un fondo de contingencia en favor de las CC.AA. para posibilitar recursos económicos y financieros para atender a los menores hasta su emancipación. Además, el pacto incluye convocar urgentemente la Conferencia de Presidentes; declarar la emergencia migratoria nacional; garantizar el control en fronteras -mejora del control policial, pasaporte de transito, más medios humanos y materiales comisaría de Extranjería, despliegue de fuerzas en países de tránsito y origen, solicitar a la UE el despliegue de Frontex y de la Oficina Europea de Asilo, y aumentar el personal en tramitación expedientes de retorno; activar mecanismos de la UE como el traslado de migrantes a otros estados miembros); pleno uso de todos los fondos UE disponibles; intensificar la acción exterior de España con los países de origen; revisar los flujos de información entre CC.AA y Gobierno central; acordar entre Gobierno y CC.AA implementar el Pacto Europeo de Migración y Asilo; y ratificar todos estos puntos en la Conferencia de Presidentes y las conferencias sectoriales correspondientes. "Es un documento que busca el consenso, que busca solucionar problemas presentes y futuros, que busca y encuentra una hoja de ruta para que las comunidades autónomas y el Gobierno central tengamos una fórmula de cooperación rápida en la que cada uno cumpla sus obligaciones. Es, por tanto, una política migratoria firme, solidaria y rigurosa. Nos gustaría, pues, que el Gobierno central se uniese a la visión de Estado que hoy se refleja en este documento", ha explicado Feijóo. OBJETIVO: PARAR LA MIGRACIÓN IRREGULAR En cuanto a los objetivos de este acuerdo, el líder del Partido Popular, ha indicado que, en primer lugar, busca "parar la migración irregular"; en segundo lugar, "salvar vidas" y "preservar la seguridad de las personas", que estas sean "atendidas con dignidad"; "que las instituciones aclaren sus competencias y las ejecuten con lealtad institucional" y "que España no sea el refugio de las mafias que trafican con personas". "Espero que este pacto ayude a parar la crisis de migración irregular que padece España", ha insistido. Feijóo ha indicado que "España en este momento es el país que peor está gestionando sus fronteras" y ha añadido que "Canarias y Ceuta, son los lugares de España que más están sufriendo esta ausencia de gestión de política migratoria". "Hoy mi mensaje es extremadamente claro, no vamos a dejar sola a Canarias y Canarias no puede pagar la inexistencia de política migratoria del Gobierno central. Digo inexistencia porque solamente hay eslóganes, o repartir el problema entre comunidades autónomas", ha subrayado. Además, ha calificado la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez de "inconsistente", porque va "de bandazo en bandazo"; y de "irresponsable" porque, según ha advertido, "el gobierno central no cumple con sus competencias exclusivas". "Creo que la responsabilidad de un partido de Estado como el Partido Popular es estar también, no solamente formando parte del gobierno, sino solidarizándonos con el resto de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. El gobierno central tiene una obsesión que es dividir, dividir a los territorios, dividir a los gobiernos, a las instituciones y a las personas. Y nuestro compromiso es unir y cooperar", ha remarcado.

