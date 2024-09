El CICR exige una actuación "urgente" en Birmania ante las crecientes necesidades humanitarias

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha exigido este martes una actuación "urgente" en Birmania ante las crecientes necesidades humanitarias que atraviesa el país, profundamente sumido en una crisis política y económica desde el golpe de Estado que tuvo lugar en febrero de 2021. La presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, que ha visitado el país durante los últimos días, ha indicado que en las zonas más afectadas por el conflicto es "sumamente complicado acceder a atención médica, saneamiento, agua potable, alimentos y refugio". "El colapso de los servicios de salud está provocando un aumento en las enfermedades prevenibles, mientras que la falta de insumos médicos empeora el sufrimiento de las personas heridas y con enfermedades crónicas. La incesante violencia ha obligado a huir de su hogar a miles de familias, que a menudo no alcanzan a llevar nada más que lo puesto", ha indicado Spoljaric en un comunicado. Al finalizar su visita, la presidenta del CICR ha hecho un llamamiento a ampliar el acceso a ayuda humanitaria para las personas que necesitan asistencia en todo el país. "Muchas familias en Birmania carecen de medicamentos y atención de salud esenciales, sufren la escasez de alimentos y tienen acceso limitado a agua potable y saneamiento. Viven inmersas en el miedo que provocan el conflicto armado y la violencia. Al verse alterados los medios de subsistencia, un sinfín de personas no obtienen lo necesario para su sustento", ha puntualizado. Además, ha alertado del uso habitual de artefactos explosivos y del alto impacto en zonas pobladas, lo que lleva a un aumento "preocupante" de las víctimas mortales entre la población civil. Durante su reunión con el líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, Spoljaric ha abogado por un mayor acceso a las zonas afectadas por el conflicto armado y ha subrayado el papel neutral del CICR y su objetivo de llegar a las poblaciones que más lo necesitan. A pesar de las grandes dificultades existentes, los equipos del CICR mantienen su determinación de llegar a las comunidades vulnerables y prestarles apoyo, en particular en las zonas de Shan, Kachin, Rajine, la zona central del país y las áreas afectadas por el conflicto armado en los estados de Chin, Kayah y Kayin, entre otras. "El CICR tiene una determinación inquebrantable de prestar asistencia a la población de Birmania", ha aclarado su presidenta, que ha reafirmado el compromiso de la organización con la respuesta a las necesidades humanitarias más urgentes. "Mantenemos un diálogo bilateral y confidencial con todos los actores en el conflicto armado para recordarles su obligación de respetar el Derecho Internacional y preservar la seguridad de las personas civiles y de los actores humanitarios", ha zanjado.

