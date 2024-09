El Ejército de Israel mata a dos palestinos armados durante una operación en Tulkarem, Cisjordania

El Ejército de Israel ha matado este martes a dos palestinos armados durante una operación militar en la ciudad de Tulkarem, en Cisjordania, en el marco de una serie de actividades puestas en marcha tras el atentado contra Gush Etzion, una serie de asentamientos situados entre Jerusalén y Hebrón. Las fuerzas israelíes han intercambiado disparos con los dos palestinos a medida que los miembros de la unidad Duvdevan del Ejército rodeaban un edificio del suburbio de Danaba, en Tulkarem, según han explicado fuentes cercanas al asunto al diario 'The Times of Israel'. Los dos se habían escondido previamente y habían abierto fuego contra los militares, que dispararon hacia el origen de los disparos y los "neutralizaron". Posteriormente, las fuerzas israelíes se han incautado de varias armas. La Brigada de los Mártires de Al Aqsa, el escindido brazo armado del principal partido de la Autoridad Palestina, Al Fatá, han lamentado su muerte y han asegurado que "lucharon hasta su último aliento antes de negarse a entregarse". "Renovamos nuestro compromiso de luchar hasta derrotar al ocupante", ha indicado en un comunicado recogido por el diario palestino 'Filastin'. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha identificado a los dos palestinos como Rami Abbasy Nour Zait. Además, ha alertado de que una adolescente de 16 años ha muerto también a manos de las Fuerzas Armadas de Israel en Kafr Dan, cerca de Yenín, si bien las autoridades israelíes no se ha pronunciado sobre este asunto. Israel argumentó la semana pasada que había lanzado una nueva operación en Cisjordania para hacer frente a "terroristas" presentes en la zona, lo que llevó al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, a acortar su visita oficial a Arabia Saudí para regresar y analizar la situación.

