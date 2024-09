Harris carga contra Trump por tomarse fotos en una zona del cementerio de Arlington en la que está prohibido

La candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, ha reprochado este sábado a su rival, Donald Trump, el haberse tomado fotografías el pasado lunes en la Sección 60, una zona del Cementerio Nacional de Arlington en la que está prohibido. "No es un lugar para hacer política", ha afirmado Harris en un extenso mensaje en la red social X. "El equipo de Donald Trump eligió grabar allí un vídeo, lo que provocó un altercado con personal del cementerio", ha indicado en referencia al empujón recibido por un trabajador que intentó impedir la grabación por parte del séquito de Trump. "Permítanme ser clara: el expresidente ha faltado al respeto un suelo sagrado y todo por una maniobra política (...). Este hombre solo puede comprender el servicio a sí mismo", ha reprochado. Harris cree que "todos los estadounidenses estamos de acuerdo en que nuestros veteranos, que las familias de militares, deben ser honrados, jamás vilipendiados, y tratados con nuestro mayor respeto y gratitud". "Creo que alguien que no puede cumplir este sencillo y sagrado deber jamás debería volver a ponerse detrás del sello de presidente de Estados Unidos de América", ha argumentado. El propio Trump justificó el jueves en una entrevista en la NBC lo ocurrido y dijo que una familia de militares le pidió una foto. "Estaba allí y no pedí una foto. Estaba allí y me dijeron, 'señor, podríamos hacernos una fotografía en la tumba?'", dijo. El compañero de fórmula de Trump, JD Vance, ha respondido al mensaje de Harris. "El presidente Trump estaba allí por invitación de familias de seres queridos que murieron por tu incompetencia. ¿Por qué no dejas las redes sociales e investigas sus innecesarias muertes?", ha planteado.

