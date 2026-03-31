Durante el intercambio entre los presidentes de Rusia y Emiratos Árabes Unidos, ambos mandatarios destacaron la importancia de proteger los intereses legítimos de todos los Estados involucrados en el conflicto regional, incluida la situación de Irán, ante la intensificación de los ataques recientes. La conversación, que se desarrolló un mes después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva militar contra Irán, coincidió con el aumento de víctimas y una degradación visible de la infraestructura civil del país. Ambos jefes de Estado exigieron la implementación de una solución política y diplomática que permita frenar la escalada militar en Oriente Próximo, según informó el medio original.

Tal como publicó la fuente, la presidencia rusa informó que Vladimir Putin y Mohamed bin Zayed al Nahyan expresaron inquietud frente al deterioro sostenido de la situación político-militar en la región. El comunicado oficial del Kremlin, reproducido por el medio, indicó que los mandatarios compartieron su preocupación ante la persistencia de ataques, el incremento del número de víctimas civiles y los daños considerables a las infraestructuras dedicadas tanto al suministro energético como a sectores industriales y de servicios esenciales para la población.

La conversación telefónica abordó el impacto humano de las hostilidades, que han provocado más de 2.000 muertes en Irán desde el inicio de la ofensiva, según detalló la fuente original. Ambas partes recalcaron, como consignó el medio, la urgencia de detener toda acción militar inmediata y de abrir vías para solucionar el conflicto a través de negociaciones serias y respetuosas con las soberanías nacionales. Este llamado incluyó la exhortación a que los esfuerzos diplomáticos tengan en cuenta las preocupaciones de seguridad de todos los países afectados, sin excepción.

El Kremlin subrayó durante el intercambio que Rusia mantiene relaciones históricas de cooperación y beneficencia mutua con los Estados de la zona. En palabras reproducidas por la fuente periodística, la Federación Rusa reafirmó que dichos vínculos han favorecido el diálogo en momentos de tensiones agudas en Oriente Próximo. Por su parte, el presidente emiratí Al Nahyan enfatizó la relevancia del alto grado de colaboración entre Emiratos Árabes Unidos y Rusia, especialmente en contextos de crisis que demandan interlocutores reconocidos por su capacidad de mediación.

Además, según reportó la fuente, la conversación buscó explorar la posibilidad de acciones conjuntas o coordinadas que faciliten medidas de reducción de tensiones, a la vez que ambos Gobiernos manifestaron su disponibilidad para apoyar iniciativas multilaterales bajo organismos internacionales que promuevan la estabilidad y la reconstrucción en los territorios más afectados por los ataques.

Tanto el gobierno ruso como el emiratí reiteraron su postura de rechazo a la continuación de las hostilidades. De acuerdo con el comunicado oficial referido por el medio, ambos Estados coincidieron en que la única vía sostenible para alcanzar la paz en la región pasa por negociaciones inclusivas y respetuosas con todas las partes involucradas, sin resolver las disputas a través de medios militares.

Los líderes manifestaron, en diálogo recogido por el canal oficial ruso según informó la fuente, su expectativa de que la comunidad internacional contribuya de forma constructiva a la reducción de tensiones y a la reparación del daño causado a la infraestructura civil, que resulta esencial para garantizar una normalización de la vida cotidiana entre la población afectada.

En el marco de las relaciones exteriores rusas, Moscú recalcó que su historial de relaciones amistosas y de cooperación con estados como Emiratos Árabes Unidos le otorga un papel relevante para impulsar soluciones pacíficas. El medio remarcó que tanto Putin como Al Nahyan se comprometieron a mantener canales de comunicación abiertos y a apoyar cualquier esfuerzo diplomático que pueda frenar la actual escalada y generar un diálogo que contemple los intereses y derechos de todos los actores en Oriente Próximo.