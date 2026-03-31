Guterres nombra a Christian Saunders como sucesor de Philippe Lazzarini al frente de la UNRWA

Christian Saunders asumirá el liderazgo interino de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) a partir del miércoles 1 de abril, en una transición planificada tras la salida de Philippe Lazzarini. La decisión se conoce después de que la Oficina del portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, comunicara que Saunders ocupará el cargo de "oficial encargado" hasta el 30 de junio, fecha en la que concluye el mandato de Lazzarini, y que desde el 1 de julio y "hasta nuevo aviso" será formalmente el comisionado general, según informó Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Saunders cuenta con una trayectoria consolidada dentro de Naciones Unidas y actualmente ostenta el cargo de coordinador especial para la Mejora de la Respuesta a la Explotación y Abuso Sexuales en la organización. Su elección para liderar la UNRWA refleja tanto su experiencia previa en organismos internacionales como su conocimiento del funcionamiento interno de la agencia, donde ocupó previamente posiciones relevantes, entre ellas la de comisionado general interino.

El nombramiento fue comunicado por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien expresó su agradecimiento a Lazzarini por sus años de servicio. Según detalló Europa Press, Guterres reconoció el "incansable compromiso" y la "extrardinaria dedicación" de Lazzarini, quien estaba al frente de la UNRWA desde marzo de 2020. El dirigente portugués manifestó su respaldo al trabajo del personal de la agencia, resaltando la importancia de las tareas en sanidad, educación y asistencia humanitaria que la organización lleva adelante para los refugiados palestinos bajo condiciones que calificó de extremadamente difíciles.

Europa Press destacó también que Guterres reiteró la necesidad de que los Estados miembro y los socios internacionales sigan respaldando a la UNRWA y los servicios que proporciona, debido a la situación de inestabilidad que se vive en la región. Este llamado responde a los desafíos de financiación y apoyo político que la agencia enfrenta periódicamente, y que impactan de forma directa sobre las operaciones y la vida de los refugiados.

Antes de ejercer su actual función en la respuesta a la explotación y el abuso sexuales en la ONU desde julio de 2022, Saunders desempeñó diferentes roles dentro de la estructura de Naciones Unidas. Entre estos, según consignó Europa Press, figuran su paso por la UNRWA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El historial de Saunders evidencia una participación activa en organismos centrados en la atención y protección de poblaciones vulnerables, tanto en contextos humanitarios como de desarrollo.

El cambio en la dirección de la UNRWA ocurre en un contexto marcado por la incertidumbre en Oriente Próximo y la presión sobre los recursos internacionales destinados a la población refugiada palestina. Europa Press subrayó el papel central que la agencia desempeña en la provisión de servicios esenciales y el impacto directo de su labor sobre millones de personas desplazadas, especialmente en momentos de crisis regional.

La salida de Lazzarini se produce tras más de cuatro años al frente de la UNRWA, periodo durante el cual enfrentó desafíos como crisis de financiación, situaciones críticas en la franja de Gaza y Cisjordania, y la necesidad de mantener operativas escuelas, centros de salud y programas alimentarios fundamentales para la subsistencia de los refugiados. El reconocimiento público de Guterres a Lazzarini, compartido por Europa Press, valoró el esfuerzo sostenido de su gestión en pos del bienestar de las comunidades bajo mandato de la agencia.

El sucesor, Christian Saunders, asumirá la responsabilidad en una etapa compleja, marcada tanto por la continuidad de necesidades humanitarias como por la exigencia de reformas internas y la gestión de recursos limitados. De acuerdo con lo informado por Europa Press, su conocimiento institucional y experiencia previa serán determinantes en la transición y futuro inmediato de la UNRWA, mientras la organización se prepara para enfrentar los próximos retos bajo su liderazgo.