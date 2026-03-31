2-1. Arabia Saudí, remontada por Serbia

Redacción deportes, 31 mar (EFE).- La selección de Arabia Saudí, rival de España, Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026, encajó este martes su segunda derrota seguida en este parón de selecciones, al ser remontada por Serbia, con goles de Stranhija Pavlovic y Alekasandar Mitrovic, en el segundo tiempo (2-1), cuando derribó la resistencia de su oponente.

El 0-1 fue de Abdullah Al Hamddan, que anotó en la primera ocasión. Arabia Saudí opuso su pegada entonces al dominio del conjunto balcánico, con más dominio, más ataques y más remates, parados por el portero Al Owais, que sostuvo la ventaja del equipo saudí en el TSC Arena de Backa Topola, al sur de Serbia, al descanso.

En el minuto 66, Pavlovic niveló el encuentro y, apenas cuatro después, Mitrovic culminó la remontada y el triunfo de Serbia. El equipo de Veljko Paunovic venía de perder por 3-0 contra España, el pasado viernes.

Arabia Saudí se enfrentará a España, el próximo 21 de junio, y a Uruguay, el 16 de junio, en el Mundial 2026. El grupo H se completa con Cabo Verde. EFE