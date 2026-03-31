Agencias

2-1. Arabia Saudí, remontada por Serbia

Guardar

Redacción deportes, 31 mar (EFE).- La selección de Arabia Saudí, rival de España, Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026, encajó este martes su segunda derrota seguida en este parón de selecciones, al ser remontada por Serbia, con goles de Stranhija Pavlovic y Alekasandar Mitrovic, en el segundo tiempo (2-1), cuando derribó la resistencia de su oponente.

El 0-1 fue de Abdullah Al Hamddan, que anotó en la primera ocasión. Arabia Saudí opuso su pegada entonces al dominio del conjunto balcánico, con más dominio, más ataques y más remates, parados por el portero Al Owais, que sostuvo la ventaja del equipo saudí en el TSC Arena de Backa Topola, al sur de Serbia, al descanso.

En el minuto 66, Pavlovic niveló el encuentro y, apenas cuatro después, Mitrovic culminó la remontada y el triunfo de Serbia. El equipo de Veljko Paunovic venía de perder por 3-0 contra España, el pasado viernes.

Arabia Saudí se enfrentará a España, el próximo 21 de junio, y a Uruguay, el 16 de junio, en el Mundial 2026. El grupo H se completa con Cabo Verde. EFE

Últimas Noticias

Localizan con vida a la influenciadora mexicana Carmiña Castro en Sinaloa

Infobae

Guterres nombra a Christian Saunders como sucesor de Philippe Lazzarini al frente de la UNRWA

El actual coordinador especial para la Mejora de la Respuesta a la Explotación y Abuso Sexuales en la ONU asumirá el liderazgo temporal de la agencia para refugiados palestinos, relevando formalmente en el cargo tras la salida de Lazzarini

Guterres nombra a Christian Saunders como sucesor de Philippe Lazzarini al frente de la UNRWA

Putin y el presidente de EAU tratan por teléfono la guerra en Oriente Próximo y piden el fin de los ataques

Durante una conversación telefónica, los mandatarios de Rusia y Emiratos Árabes Unidos coincidieron en exigir una solución política inmediata para frenar la escalada militar en la región y reclamaron el respeto a los derechos de todos los países involucrados

Putin y el presidente de EAU tratan por teléfono la guerra en Oriente Próximo y piden el fin de los ataques

De la Fuente hace diez cambios: Raya, titular, mantiene a Lamine y debuta Barrenetxea

Infobae

Localizan con vida a la 'influencer' mexicana Carmiña Castro en Sinaloa

Infobae