Agencias

De la Fuente hace diez cambios: Raya, titular, mantiene a Lamine y debuta Barrenetxea

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 31 mar (EFE).- El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha realizado diez cambios en el once titular respecto al equipo que ganó el pasado viernes a Serbia (3-0), y mantiene únicamente al delantero Lamine Yamal en la alineación para enfrentarse este martes a Egipto en el RCDE Stadium que tendrá bajo palos al portero del Arsenal, David Raya.

El debut de Barrenetxea y la suplencia de Joan García, que deberá esperar para estrenarse con la selección absoluta, son las noticias más destacadas en un equipo formado por David Raya; Pedro Porro, Mosquera, Huijsen, Grimaldo; Carlos Soler, Fornals; Lamine Yamal, Dani Olmo, Barrenetxea; y Ferran.

Por su parte, Egipto saltará al terreno de juego con Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fattouh; Attia, Ashour; Lasheen, Zizo, Issa; y Marmoush. EFE

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