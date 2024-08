Redondo critica la postura "negacionista de ayuda" del PP sobre los migrantes: "No está a la altura"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha criticado este viernes la postura "negacionista de ayuda" del PP sobre los migrantes y ha dicho que la formación "no está a la altura". "Lamentablemente ya hemos visto que la posición del Partido Popular siempre es negacionista, negacionista de ayuda, negacionista de solidaridad y negacionista de humanidad. A las personas que vienen huyendo del horror, huyendo de la guerra, huyendo de la falta de futuro y de la desesperanza, no se les puede cerrar las puertas y tenemos que ser conscientes de que el problema, que no es problema como muy bien dice el presidente, sino que puede plantear problemas de gestión, tenemos que ser capaces como sociedad y como una de las democracias avanzadas europeas de darle solución", ha asegurado Redondo en declaraciones a medios en su visita a un curso de formación de voluntariado para Puntos Violeta, en Alcorcón (Madrid). En esta misma línea, Redondo ha criticado las devoluciones masivas de migrantes de forma irregular, que ha dicho que "debería avergonzar a cualquier responsable público". "Creo que es irresponsable, también es muy poco solidario, absolutamente insolidario con esos territorios, que además están gobernados por el Partido Popular, que están pidiendo ayuda precisamente para que todos los territorios sean solidarios", ha indicado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió desde Senegal, en su gira africana, los programas de migración circular que buscan una llegada ordenada de migrantes a España para trabajar de forma temporal, esgrimiendo que constituyen una "vacuna" contra las mafias y contra quienes "extienden el odio". Además, dijo que la expulsión de migrantes en situación irregular traslada un "mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos", a la vez que ha asegurado que la seguridad es "una prioridad máxima". En este sentido, Redondo ha recalcado que Sánchez, está en la posición "adecuada", haciendo "lo que debe" y "demostrando que, efectivamente, hay que abordar los problemas, abordarlos en origen, dar soluciones y esas soluciones tienen que ser siempre solidarias". DEFIENDE LA LABOR DE SÁNCHEZ PARA ABORDAR EL "PROBLEMA" EN ORIGEN Asimismo, ha matizado que Sánchez dice que hay que abordar también el problema en origen. "Por eso ha ido precisamente a todos esos países en los que tienen problemas de mafias, etcétera, que efectivamente hay que abordar. Eso es lo que ha dicho el presidente", ha destacado. Además, ha agregado que el Gobierno está "ofreciendo respuestas de solidaridad para todos los territorios, especialmente para Canarias, para Ceuta y Melilla, que es donde realmente hay un problema". "Es un tema de presión inmigrante muy fuerte", ha subrayado la ministra.

