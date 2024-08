La oposición venezolana denuncia la persecución política contra Edmundo González tras la cita de la Fiscalía

La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha denunciado este jueves la "persecución política a la que está siendo sometido Edmundo González Urrutia", quien se presentó como candidato presidencial a las elecciones del 28 de julio, tras la tercera y última citación de la Fiscalía por la supuesta comisión de varios delitos, incluido usurpación de funciones. "La Plataforma Unitaria Democrática alza nuevamente su voz ante la persecución política a la que está siendo sometido (...). Los supuestos delitos que han sido mencionados por el fiscal general, en las citaciones correspondientes, se relacionan con al existencia de ejemplares de las actas de escrutinio expedidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, por tanto, obtenidas por nuestros testigos en las mesas de votación, todo de conformidad con lo previsto en la normativa legal vigente", reza un comunicado. En este sentido, ha explicado que las actas, que son parte del sistema electoral automatizado, "reflejan la voluntad expresada por los electores en cada mesa" y subrayado que estas "deben ser puestas de manera inmediata a disposición de los testigos de cada candidato que ha participado en la elección. Por eso, ha asegurado que digitalizar y resguardar las actas "no es un delito". "Nada se opone, además, a que dichas actas, posterior al primer anuncio de resultados por parte del CNE, se publiquen para conocimiento y verificación de la ciudadanía, tarea que no estuvo a cargo de Edmundo González y que, en todo caso, no representa delito algo. Ello promueve más bien la participación ciudadana", ha señalado, antes de recordar que en 2013 el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, "hizo lo mismo en la página" del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por último, ha recordado que el CNE "aún no ha dado cumplimiento a sus deberes constitucionales de presentar resultados desglosados por mesa de votación, que estén apegados a la voluntad popular expresada el 28J, de conformidad con la Constitución y las leyes venezolanas y de acuerdo con los principios de transparencia y confiabilidad". "No pretendan convertir en delito el legítimo reclamo de que los resultados oficiales se ajusten a la voluntad expresada", han concluido. EEUU APLAUDE LA RESILIENCIA DE LOS OPOSITORES Un mes después de la cita en las urnas, el Gobierno de Estados Unidos ha denunciado que el chavismo ha "manipulado los resultados de esas elecciones, proclamado falsamente su victoria y llevado a cabo una represión generalizada para mantenerse en el poder", mientras que ha aplaudido "el coraje y la resiliencia de los millones de venezolanos que votaron y que siguen pidiendo pacíficamente que Maduro reconozca" que Gónzalez "recibió la mayoría de los votos". "La continua negativa del CNE a respetar los estándares internacionales y venezolanos de transparencia o a respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas es una violación inaceptable de las leyes de Venezuela, como lo es el intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por Maduro de silenciar las voces de los votantes venezolanos al ratificar el anuncio infundado del CNE de una victoria de Maduro", ha señalado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a través de un comunicado. Asimismo, ha lamentado que Maduro, "en lugar de responder a las demandas del pueblo venezolano con transparencia y democracia", ha intensificado la represión mediante amenazas con objetivos políticos, detenciones injustas e indiscriminadas y censura en un intento desesperado de aferrarse al poder por la fuerza". "Las acciones de Maduro han exacerbado la crisis venezolana y lo han dejado cada vez más aislado de la comunidad internacional", ha aseverado.

Compartir nota: Guardar Nuevo