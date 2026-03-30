Marco Rubio critica a España por vetar el uso de las bases y su espacio aéreo y "presumir" de ello

Entre las declaraciones destacadas tras la crisis actual con Irán, el secretario de Estado de Estados Unidos y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, advirtió que Washington podría reevaluar la posición de sus fuerzas militares en Europa. Rubio expuso que el despliegue de decenas de miles de soldados estadounidenses y millonarios recursos en armamento, destinados principalmente a la defensa del continente europeo, entrarían en revisión una vez culminada la operación estadounidense en Medio Oriente, según recogió la cadena Al Yazira.

De acuerdo con la información difundida por Al Yazira, Rubio criticó de forma directa la negativa del gobierno español a permitir el uso de bases militares conjuntas y del espacio aéreo a las fuerzas estadounidenses. El funcionario subrayó que España, en su calidad de miembro de la OTAN, se beneficia del compromiso estadounidense de protección, pero restringe la operatividad militar y, a la vez, “presume” de mantener esa limitación. El medio destacó que Rubio se refirió también a otros países europeos que habrían adoptado posturas similares, lo que en su opinión compromete la utilidad de la alianza atlántica para Estados Unidos.

En su entrevista con Al Yazira, Rubio cuestionó abiertamente cuál sería el verdadero beneficio para Washington si se mantuvieran tales restricciones desde aliados clave. Según las declaraciones recogidas por el medio, Rubio afirmó: “Tenemos a países como España, un miembro de la OTAN al que nos hemos comprometido a proteger y que nos niega el uso de su espacio aéreo y presume de ello, que nos niega el uso de sus bases”. Remarcó que estos acontecimientos llevan a preguntarse “¿qué gana Estados Unidos?” al sostener su participación con las actuales condiciones.

El representante estadounidense manifestó que, a su juicio, uno de los principales motivos para respaldar la permanencia en la OTAN radicaba en la flexibilidad, influencia y capacidad operativa que brindan estas bases situadas en suelo europeo. Alertó que si la Alianza solo sirve para que su país defienda a Europa en caso de agresión, mientras se restringe el acceso a las plataformas militares cuando es necesario para Estados Unidos, el pacto perdería sentido estratégico. Rubio señaló: “Si la OTAN sirve solo para que defendamos a Europa si son atacados mientras ellos nos niegan acceso a sus bases cuando las necesitamos... no es un acuerdo muy bueno”.

Según publicó Al Yazira, Rubio señaló que resulta insostenible mantener el mismo grado de compromiso considerando las restricciones actuales: “Es difícil mantener un compromiso y decir que es bueno para Estados Unidos. Ha sido muy frustrante”, puntualizó el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.

El despliegue militar estadounidense en Europa, detalló Rubio en la entrevista, representa a decenas de miles de efectivos y equipos valorados en miles de millones de dólares. Todo ese esfuerzo, remarcó, está enfocado en proteger a los aliados europeos, y no así al territorio estadounidense. De acuerdo con Al Yazira, Rubio sostuvo: “Vamos a tener que revisar todo esto” después de la actual operación contra Irán.

Rubio también evaluó la importancia del despliegue militar estadounidense en Europa en el contexto de la supervivencia de la Alianza Atlántica. Según relató Al Yazira, expresó que una hipotética retirada de las tropas estadounidenses supondría el fin de la OTAN: “Si mañana decidiéramos retirar nuestras tropas de Europa, sería el fin de la OTAN. Ellos lo saben y ese compromiso... No hemos sacado a nuestras tropas de Europa”, matizó.

Además de la cuestión militar en Europa, Rubio abordó la preocupación de Washington sobre el programa nuclear iraní. Según la entrevista concedida a Al Yazira, Rubio insistió en que Teherán no puede adquirir armas nucleares “porque la utilizarían para chantajear al mundo”. Aseguró que Estados Unidos no permitiría tal escenario pues, según su criterio, el riesgo sería demasiado elevado. Rubio agregó que el gobierno iraní tendría que renunciar a patrocinar organizaciones armadas catalogadas como terroristas y dejar de fabricar sistemas de armamento que, en sus palabras, amenazan a otros países en la región. De acuerdo con el funcionario, los misiles de corto alcance lanzados por Irán estarían diseñados para impactar en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahréin.

Por otro lado, el funcionario estadounidense dedicó unas palabras a la crisis energética que afecta a Cuba. Según la información difundida por Al Yazira, Rubio negó cualquier relación entre los recientes apagones en la isla y las políticas de Estados Unidos. Afirmó: “Tuvieron apagones el año pasado. Tienen apagones porque tienen una infraestructura de los años 1950 y una red que no han mantenido jamás y no la han mejorado porque son incompetentes. Por eso es por lo que tienen apagones”, aseveró el secretario de Estado.

El conjunto de declaraciones de Marco Rubio, recogidas por Al Yazira en su conversación con la cadena, reflejan las tensiones vigentes entre Estados Unidos y algunos de sus aliados en el contexto de la actual crisis en Medio Oriente, al tiempo que evidencian la presión estadounidense hacia los miembros europeos de la OTAN por el uso de bases militares y la redefinición de compromisos dentro de la alianza tras la escalada de tensiones con Irán.