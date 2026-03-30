España condena "rotundamente" los ataques a FINUL y pide "pleno respeto" a la soberanía de Líbano

El Ministerio de Asuntos Exteriores español expresó sus condolencias al pueblo y al Gobierno de Indonesia después de que tres militares indonesios fallecieran durante incidentes recientes en el sur del Líbano. Según detalló Europa Press, la muerte de los soldados se produjo en el marco de ataques contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL). El Ejecutivo español recalcó la urgencia de respetar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y subrayó la necesidad de proteger a los agentes humanitarios presentes en la región. Los hechos han generado preocupación sobre la situación de seguridad de las fuerzas de paz desplegadas en territorio libanés.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que condena de manera tajante los últimos ataques cometidos contra integrantes de la FINUL. Además, el departamento dirigido por José Manuel Albares hizo hincapié en transmitir sus condolencias tanto a los familiares de las víctimas como a los allegados y al pueblo de Indonesia tras las recientes bajas. En el comunicado oficial, Exteriores instó también al pleno respeto al derecho internacional y humanitario por parte de todos los actores involucrados en el conflicto.

Las circunstancias en las que ocurrieron los ataques involucraron dos incidentes letales en distintos puntos del sur del Líbano, según reportó la misión de la ONU este lunes. Dos soldados de la FINUL perecieron al destruirse su vehículo por una explosión de causa aún no esclarecida en las inmediaciones de la localidad de Bani Hayan. Además, otras dos personas resultaron heridas a raíz de este suceso, incluyendo un caso de gravedad. Estas dos muertes se suman a la del militar indonesio Fahrizal Rambe, fallecido el domingo previo tras el impacto de un proyectil en la zona de Taibe, en el distrito de Marjayún, también al sur del país. En ese incidente, el efectivo Rico Pramudia sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital en Beirut para recibir atención médica, según consignó la FINUL.

El Gobierno español, tras expresar su pesar, reclamó que se garantice la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz desplegadas bajo mandato de Naciones Unidas. De acuerdo con la publicación de Europa Press, las autoridades españolas remarcaron la importancia de preservar la soberanía y la integridad territorial del Líbano como una condición esencial para el restablecimiento de la paz y la seguridad regionales. En su declaración, el Ejecutivo reiteró su respaldo a las decisiones políticas y de seguridad emprendidas por el Estado libanés para recuperar el control y el monopolio legítimo del uso de la fuerza en su territorio.

En cuanto a la resolución 1701, Exteriores subrayó que se trata de un compromiso que requiere la cooperación de todas las partes para frenar las hostilidades y consolidar la estabilidad tanto en el sur del Líbano como en la frontera con Israel. Europa Press informó que la postura española incluye el llamado a una estricta aplicación de los términos de dicha resolución, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y garantizar la protección de los agentes humanitarios, especialmente los integrantes de la FINUL.

La repercusión de estos hechos en la comunidad internacional quedó de manifiesto tras el mensaje emitido por la misión de la ONU, que lamentó las pérdidas humanas y advirtió sobre el aumento de los riesgos a los que están sometidas las fuerzas de paz debido a la escalada de violencia en la zona. Europa Press detalló que los ataques recientes elevan la sensibilidad de la operación, que ya enfrentaba desafíos vinculados a la seguridad y a la complejidad de la situación política en el Líbano.

La misión de la FINUL mantiene su presencia en el sur del país como parte del esfuerzo internacional por estabilizar la región tras años de conflicto armado. Según los datos difundidos por Europa Press, la Fuerza Provisional de Naciones Unidas agrupa a contingentes de varios países, entre ellos Indonesia y España, encargados de tareas humanitarias y de observación para contribuir al cese de hostilidades, la protección de civiles y el apoyo a las autoridades libanesas.

Las autoridades españolas reiteraron su determinación de continuar colaborando con la comunidad internacional para avanzar en el cumplimiento del mandato de la FINUL y salvaguardar tanto la integridad de la misión como la de su personal desplegado en territorio libanés. La petición de adoptar medidas adicionales de protección para los miembros de la operación refleja la preocupación ante la posibilidad de nuevos ataques o incidentes en la zona del conflicto, según informó Europa Press.

Por otro lado, figuras gubernamentales en España insistieron en que ningún acto de violencia debe quedar sin respuesta en materia legal y diplomática. El Ministerio subrayó que las acciones coordinadas en el marco del derecho internacional contribuyen a evitar la impunidad y a promover el respeto tanto a la vida de los soldados de paz como a la de la población civil afectada por el conflicto. Europa Press recogió que la declaración de Exteriores enfatizó la vigencia de los compromisos asumidos por España con las misiones internacionales respaldadas por Naciones Unidas.

En la última actualización dada por la FINUL y mencionada por Europa Press, se resaltó que los equipos médicos y de seguridad continúan laborando para esclarecer las circunstancias exactas de los ataques y ofrecer atención a los heridos. El organismo expresó su esperanza de que la cooperación entre las partes permita retornar a un contexto de estabilidad que ofrezca mayor protección a las fuerzas internacionales desplegadas en la región.