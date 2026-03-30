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El presidente de Paraguay promulga la ley de ratificación del acuerdo UE-Mercosur

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Asunción, 30 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este lunes la ley que ratifica el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, cuyas disposiciones comerciales entrarán en vigor de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo.

"Asunción fue la cuna del Mercosur y hoy vuelve a ser protagonista. Promulgué la ley que aprueba el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, abriendo una etapa de enormes oportunidades para nuestro país", publicó Peña en la red social X.

La Cámara de Diputados de Paraguay dio luz verde al pacto el 17 de marzo pasado por unanimidad y convirtió al país en el último del bloque suramericano en ratificar el tratado tras la aprobación de los parlamentos de Argentina, Brasil y Uruguay.EFE

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