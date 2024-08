Los abogados de Rodolfo Sancho mandan un mensaje a la familia de Edwin Arrieta

Este jueves 29 de agosto el juez de la Corte de Koh Samui, Tailandia, hará pública la sentencia de Daniel Sancho tras el juicio por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, y como no podía ser de otro modo, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo estarán al lado de su hijo cuando escuche cuál es su condena. Con la esperanza de que la Justicia considere que no fue un asesinato premeditado -que podría estar castigado con pena de muerte-, los abogados del actor están atendiendo a diferentes medios de comunicación para revelar cómo se encuentra Rodolfo a 48 horas de saber qué futuro le espera a su hijo. Prudencia ante todo, puesto que a pesar de que Marcos García Montes insiste en que están convencidos de que la condena no superará los 10 años de prisión -parte podría cumplirla en España-, es primordial esperar hasta el jueves antes de hacer ninguna valoración. Carmen Balfagón, una de las abogadas de Rodolfo y portavoz de la familia, ha intervenido en directo en el programa 'Mañaneros' y ha querido mandar un abrazo a la familia de Edwin Arrieta después de que los padres del cirujano colombiano se lamentasen de que ni el actor ni Daniel les hayan pedido perdón públicamente: "En este caso el abrazo se lo manda la portavoz pero estoy convencida de que Rodolfo se lo manda exactamente igual porque entendemos que han perdido a un ser querido y empatizamos todos, a pesar de las situaciones procesales en las que nos podamos encontrar" ha explicado. Sobre cómo se encuentra el padre de Daniel a dos días de la sentencia, Balfagón ha reconocido que está "preocupado, que es lo que corresponde cuando se va a sentenciar una causa en la que está involucrado su hijo". "No podemos decir nada más que está preocupado. El jueves nos dirán lo que sea y terminará un proceso que ha sido duro, duro también por todo lo que se ha dicho" ha asegurado. Además, la penalista ha querido dejar claro que el cocinero español ha pedido perdón a la familia de Edwin Arrieta "al menos cuatro veces durante el juicio, como consta en las actas del mismo". Un Daniel que, apunta, "está esperando una sentencia y dice que está preparado para lo que venga, y hay que ponerlo en valor, porque no dice más de lo que debe decir". "Está bien, está traquilo" ha zanjado. Su compañero de despacho y también portavoz de Rodolfo, Ramón Txipirrás, ha atendido por su parte a 'Vamos a ver' desde Tailandia, donde se encuentran esperando a la sentencia. Y, más claro que nunca, ha admitido que no se puede comparar el dolor de una familia con el de la otra: "Hay dos familias que están destrozadas, pero no se puede comparar la pérdida de un ser humano". "Como portavoz de Rodolfo mando en su nombre un fuerte abrazo a la familia" ha añadido, desvelando que el actor está viviendo estos días de espera "de una manera muy tensa".

