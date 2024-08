Venezuela acusa a Borrell de "apoyar un golpe de Estado fascista" y estar "a las órdenes de Estados Unidos"

El Gobierno de Venezuela ha acusado este domingo al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, de "apoyar un golpe de Estado fascista" en el país latinoamericano, después de que este haya asegurado que las autoridades venezolanas no han aportado "las pruebas públicas necesarias" para reconocer a Nicolás Maduro como presidente reelecto. "Venezuela repudia la declaración del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, las cuales hunden nuevamente a ese bloque en el fango putrefacto", ha señalado el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, en su cuenta de Telegram. En el comunicado, Gil ha afeado la "muestra del odio y complejo" de Borrell, a quien ha acusado de responder a las órdenes de Estados Unidos, de adoptar una "conducta intervencionista y neocolonial" y de apoyar un golpe de Estado "fascista" en el país latinoamericano. Estas palabras se producen después de que el alto representante manifestara este sábado que desde la Unión Europea "solo se aceptarán y reconocerán unos resultados verificables de forma independiente para garantizar que se respeta la voluntad del pueblo venezolano". "El sucio comunicado redactado por el señor Borrell no solo es una afrenta a la dignidad nacional, sino que es un burdo panfleto que se atreve a reivindicar como válida la estafa del fascismo que difundió documentos forjados y espurios", ha denunciado el ministro venezolano. Gil ha pedido a la Unión Europea que se abstenga "de emitir opinión alguna sobre los asuntos que le competen, de manera exclusiva, a los venezolanos", advirtiendo de que su "irrespeto continuado a la soberanía e independencia de Venezuela" tendrá consecuencias en las relaciones diplomáticas entre ambas partes. "El comunicado de la Unión Europea se convierte en una vulgar chapuza que quedará registrada en los anales de la vergüenza diplomática mundial", ha declarado, asegurando que su Gobierno "no tolerará ningún acto insensato que viole los principios consagrados en la Constitución y el Derecho Internacional". Los Veintisiete países miembro de la UE han emplazado este sábado a las autoridades venezolanas a publicar los "resultados verificables" de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y han recordado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo legalmente responsable del proceso electoral, y no el Tribunal Supremo de Justicia que ha fallado en un recurso del presidente Nicolás Maduro que éste es el ganador de los comicios a pesar de las denuncias de fraude de la oposición.

Compartir nota: Guardar Nuevo