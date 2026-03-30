La Policía Nacional refuerza operativos viales en Ciudad de Guatemala y departamentos durante Semana Santa

Agentes de la Policía Nacional Civil y personal militar realizan operaciones de seguridad en Ciudad de Guatemala como parte del plan de Semana Santa 2026.

Agentes de la Policía Nacional intensificaron los operativos de identificación y registro en la Ciudad de Guatemala y vías clave a partir de este jueves, en el marco del Plan de Seguridad No.17 Cuaresma y Semana Santa, con el fin de interceptar posibles delitos y reforzar el cumplimiento de normativas durante los días de mayor movilidad. El despliegue se activó en la 37ª avenida y calzada Roosevelt, zona 7, así como en puntos como la avenida Petapa, calzada Raúl Aguilar Batres y calzada San Juan, ampliándose además a municipios del interior, según la Policía Nacional**.

Durante un procedimiento en el km 40 de la RN10, en la entrada a Antigua Guatemala, las autoridades informaron la imposición de 15 multas por conducir sin licencia, además de la identificación de 145 vehículos, 120 personas verificadas y la tramitación de 115 solicitudes de solvencia.

La operación incluyó la intervención de unidades élites motorizadas junto al Departamento de Tránsito y se enfocó en prevenir carreras clandestinas y verificar la legalidad de conductores y vehículos.

En San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, la comisaría 52 desplegó inspecciones preventivas en la vía pública durante la mañana, mientras que en Salamá los controles acompañaron las procesiones religiosas. Adicionalmente, en la carretera Interamericana Chimaltenango se identificaron 25 motocicletas y se emitieron 8 remisiones a conductores, además de dos sanciones a autobuses.

El agente Williams Osorio coordinó las verificaciones en el km 40 de la ruta CA-1 en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, enfatizando la revisión de documentación, el control de velocidad, el uso obligatorio del cinturón y la prohibición de consumo de alcohol. Entre las recomendaciones, resaltó la necesidad de revisar el estado de las llantas antes de viajar.

Oficiales de la Policía Nacional Civil realizan operativos de seguridad en una concurrida calle de Ciudad de Guatemala como parte del plan de Semana Santa 2026.

Según la jefatura policial, el propósito de estas acciones consiste en “garantizar un ambiente seguro” para la población durante el periodo vacacional, centrándose en detectar portación ilegal de armas, cumplir requerimientos judiciales pendientes y mantener presencia preventiva en los puntos de mayor concentración.

La Policía Nacional Civil activa despliegue de seguridad durante Semana Santa

En una conferencia reciente, el viceministro encargado de la seguridad, Estuardo Solorzano, detallo que se tendrá un despliegue de 42.000 agentes de la Policía Nacional Civil estará activo en Guatemala durante Semana Santa. El operativo tiene como objetivo prevenir delitos y proteger a la ciudadanía durante este período de alto movimiento.

Como parte de este plan, la Subdirección General de Apoyo y Logística dispondrá de grúas para atención de incidentes en las principales rutas, mientras que la Subdirección de Salud Policial sumará cinco ambulancias en distintas playas. Además, tres carpas médicas estarán operativas junto a torres de salvavidas y personal especializado en Punta de Palma, Río Dulce, Playa Dorada, Puerto San José, Semillero, Tecojate, Paredón, Zipacate, Puerto Iztapa, Chapetón, Laguna del Pino, La Luz, La Lisa, Monterrico, Champerico, Playa Tulate, Ocós, Tilapa, Isla de Flores y Panajachel.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizan un operativo de seguridad en Ciudad de Guatemala, inspeccionando vehículos como parte del plan de Semana Santa 2026.

El dispositivo contempla también controles viales y de personas, sumando 40.463 efectivos activos, además del personal administrativo, con énfasis en la prevención de robos y carteristas en procesiones y zonas de gran afluencia. Drones y patrullajes especiales reforzarán la vigilancia sobre residencias que queden desocupadas durante los viajes familiares, con el fin de reducir la incidencia de robos en viviendas.

Además, el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) implementará en 2026 un dispositivo especial que contempla la apertura de 16 bahías de prevención en puntos turísticos de Guatemala para ofrecer atención integral y reforzar la seguridad ciudadana durante el periodo de mayor afluencia vacacional, según informaron las autoridades.

La estrategia está diseñada para responder de inmediato ante emergencias y reducir los riesgos durante la Semana Santa, según el plan oficial, que involucra la colaboración de más de 30 instituciones estatales, entre ellas la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Policía Nacional Civil (PNC), Ejército de Guatemala, Cruz Roja Guatemalteca, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de la Defensa Nacional.