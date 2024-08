(Previa) El Betis acude a Mendizorroza tras su mejoría en la Conference League

El Real Betis Balompié visitará este domingo al Deportivo Alavés en la jornada 2 de LaLiga EA Sports, con mejor ánimo entre los sevillanos debido a su victoria (0-2) del pasado jueves ante el FC Kryvbas en el 'playoff' de acceso a la Conference League, y por otro lado el CD Leganés vs UD Las Palmas medirá las expectativas de cada equipo. En el Estadio de Mendizorroza, a partir de las 19.15 horas, el Betis saltará al césped con ganas de estrenar en el torneo liguero su casilla de triunfos. En la primera jornada, frente al Girona, los pupilos de Manuel Pellegrini no pasaron del empate (1-1), aunque días después se dieron el gusto de vencer al poco conocido Kryvbas en ese cruce europeo. Disputado en la localidad eslovaca de Kosice, a causa del exilio del club ucraniano por la persistente guerra en su país, ese partido del 'playoff' de la Conference sirvió al Betis para soltarse en su juego y obtener recompensa en el marcador. Si bien aún le falta rematar la faena en el duelo de vuelta, el cuadro verdiblanco dejó bastante encarrilado. Y lo hizo con un primer gol anotado en el área pequeña por Ezequiel 'Chimy' Ávila, al aprovechar el rechace del portero del Kryvbas. En las oficinas del club bético hay esperanzas depositadas en que el delantero argentino recupere la versión efectiva de su etapa en la SD Huesca y, sobre todo, la de sus años en el CA Osasuna. Aparte de encajar la pieza de Ávila, el ataque del Betis todavía luce con Rodri Sánchez, quien rubricó un gran partido ante el Kryvbas con su 0-2. No obstante, se presume que Pellegrini lo tenga poco tiempo a sus órdenes, ya que el '17' verdiblanco está en el mercado y al parecer se iría más pronto que tarde, para con ello aliviar la economía del club. En el caso del Alavés, no parece que el tramo final de este mercado de fichajes vaya a provocarle sustos. Las llegadas del argentino Tomás Conechny y del andaluz Juan Diego 'Stoichkov' a su delantera tienen aún que dar frutos, pero el planteamiento de Luis García Plaza cuenta con el respaldo pleno de los dirigentes y el presumible apoyo de la afición. Tras su derrota (2-1) durante la jornada 1 en su visita al Celta de Vigo, el equipo 'babazorro' levantará ahora el telón de LaLiga EA Sports en su casa. Y del resultado en Mendizorroza entre Alavés y Betis estarán pendientes Leganés y Las Palmas, que en el Estadio Municipal de Butarque calibrarán sus respectivos proyectos de continuidad y ruptura. Mientras los pepineros comprueban en Primera División las hechuras de su joven entrenador Borja Jiménez, habiendo realizado una exitoso curso 2023/24 como campeón de LaLiga Hypermotion, los grancanarios tratan aún de acoplarse a las ideas de su nuevo técnico Luis Carrión, sucesor de Francisco Javier García Pimienta en ese banquillo 'pío-pío'. En el transcurso de la jornada inaugural, el Leganés empató (1-1) en su visita a Osasuna mientras Las Palmas hizo lo propio (2-2) en su estadio y contra el Sevilla. Por ello, lograr pronto su primer triunfo liguero aclararía las últimas semanas de un verano que todavía puede sorprender a los entrenadores de ambos conjuntos con algún fichaje. --HORARIOS DEL DOMINGO EN LA JORNADA 2 DE LALIGA EA SPORTS. Real Madrid - Valladolid. García Verdura (C.Catalán) 17.00. Leganés - Las Palmas. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 19.00. Alavés - Betis. Busquets Ferrer (C.Balear) 19.15. Atlético de Madrid - Girona. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.30.

