Sanz abrirá en 2025 "el debate" de si mantener Icónica en la Plaza de España y valora los "mejores" controles

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha manifestado que será en 2025, tras la próxima edición del festival de música Icónica que cada verano viene acogiendo la monumental Plaza de España, protegida como bien de interés cultural (BIC) y máximo exponente de la exposición iberoamericana de 1929; cuando el Ayuntamiento abra "el debate sobre la continuidad o no" del evento en dicho enclave histórico; si bien ha asegurado que el montaje y los controles "han mejorado mucho", planteando retóricamente "qué capital europea desperdiciaría un espacio como ese para realizar eventos". En una entrevista con Europa Press, Sanz ha evaluado la actualidad de la Plaza de España, uno de los monumentos más emblemáticos de Sevilla, diseñado por el célebre arquitecto regionalista Aníbal González, legado de la exposición iberoamericana de 1929 y uno de los espacios más visitados por el turismo. En ese sentido, Sanz ha respondido sobre el papel de dicha plaza declarada como BIC como escenario del festival de música Icónica, que cerró su cuarta edición este pasado mes de julio con unos 214.000 espectadores contabilizados y un cálculo de cerca de 190 millones de euros de impacto económico en la ciudad. Preguntado sobre los posibles efectos de eventos multitudinarios en el emblemático monumento, donde han sido vistos comportamientos de miembros del público nada éticos con relación al respeto al patrimonio histórico; el alcalde ha explicado que la organización del festival Icónica cuenta con un contrato que se remonta al anterior mandato municipal y que abarca hasta el próximo verano de 2025. EL "DEBATE" PENDIENTE "El año que viene abriremos ese debate sobre su continuidad o no", ha dicho Sanz sobre las posibilidades de renovar el papel de la Plaza de España como escenario de este festival, que en 2025 ha traído a Sevilla propuestas musicales otrora en gran medida ajenas a la programación musical habitual de la ciudad, como la estrella mundial de la electrónica Carl Cox, la reconocida cantante e intérprete de piano y arpa canadiense Loreena McKennitt, la banda inglesa de rock alternativo Keane o el grupo también británico de música electrónica The Prodigy. Sanz ha abundado en el asunto manifestando que a su entender, "en los últimos años ha mejorado mucho el montaje" del citado festival en la Plaza de España, donde la organización del evento "cuida más todo lo que pueda afectar" al monumento y la Gerencia de Urbanismo "vigila mucho más" las prevenciones estipuladas para evitar daños o riesgos en la emblemática plaza. NO "DESPERDICIAR UN ESPACIO" ASÍ Al punto, el alcalde ha planteado retóricamente "qué otra capital europea desperdiciaría un espacio como ese para realizar eventos" culturales, insistiendo en que en el verano de 2025 Sevilla disfrutará de una nueva edición del festival Icónica y "después abriremos el debate sobre la continuidad o no" del evento en dicho monumento protegido. José Luis Sanz también ha defendido, nuevamente, su planteamiento de cerrar el conjunto monumental de esta plaza y cobrar una entrada a los turistas; pero no a quienes acrediten estar empadronados en la ciudad o haber nacido en el conjunto de la provincia. El Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, proponía meses atrás al Estado, dueño del edificio y la galería del monumento; un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar así a los turistas una "pequeña entrada de unos tres euros", como ha rememorado el primer edil. INGRESOS Y DEPENDENCIAS ESTATALES Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, garantizando según el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra. La idea es cosechar ingresos con los que "financiar la conservación" del monumento y "mantener un servicio de vigilancia las 24 horas" del día en el mismo, así como para abrir una escuela o taller de "restauración permanente" para este emblemático monumento de Sevilla, actualmente de pleno acceso público, como ha recordado el alcalde en esta entrevista. En ese sentido, el alcalde ha reiterado su propuesta, lamentando que el Gobierno central del PSOE reaccionase "fatal" ante la idea, por la cual los socialistas acusaban a Sanz de intentar "privatizar" un espacio público. MENSAJE A MONTERO Pero más allá de insistir en su idea, el alcalde hispalense ha avisado de que sigue "esperando una cita" con la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno central, la socialista María Jesús Montero, que ha mostrado su firme rechazo a la propuesta, asegurando que supone "una privatización y una improvisación". Frente a ello, Sanz ha criticado que el Gobierno central "no haya planteado ninguna propuesta alternativa para financiar el mantenimiento de la Plaza de España en las mejores condiciones posibles, porque es un espacio emblemático que tiene que ser la estrella indiscutible" del centenario de la exposición iberoamericana de 1929. "Si no tienen alternativas, lo mejor que pueden hacer es estar callados", ha enfatizado.

Compartir nota: Guardar Nuevo