La UE y la OTAN piden a Kosovo que evite medidas unilaterales para reabrir el puente de Mitrovica

La Unión Europea y la OTAN han pedido este martes a las autoridades de Kosovo que evite cualquier paso unilateral en medio de la polémica por sus planes para reabrir el puente de Mitrovica, en el norte de Kosovo, insistiendo en que esta decisión tiene que coordinarse con Serbia en el marco del diálogo que ofrece la UE. En rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, ha indicado que hay conversaciones en marcha del bloque con sus socios internacionales y Pristina para gestionar esta crisis. "Nuestra posición es que hay que evitar pasos unilaterales y no coordinados y que este asunto tiene que abordarse en el marco del diálogo", ha defendido. Stano ha lanzado un mensaje a las autoridades kosovares asegurando que "harían bien si escuchasen los mensajes de sus socios y aliados", apuntando que esta posición es la que comparten tanto la UE como Estados Unidos y la OTAN. La intención de Pristina de reabrir el puente, cuyo cierre desde 2011 divide Mitrovica en una parte serbia y otra albanesa, es el último motivo de tensión entre Kosovo y Serbia. Entretanto de viaje en Pristina, el subsecretario General de Asuntos Políticos y Política de Seguridad de la OTAN, Boris Ruge, ha reiterado el mismo mensaje ante la presidenta kosovar, Vjosa Osmani. "Sobre el puente sobre el río Ibar, subrayé la opinión de la OTAN de que las decisiones deben tomarse mediante el diálogo y de forma coordinada. Es esencial que todos los actores se abstengan de realizar declaraciones y acciones unilaterales que puedan crear tensiones", ha indicado en redes sociales. Ruge ha recalcado así que el diálogo y la coordinación entre Belgrado y Pristina es "clave" para garantizar "una seguridad duradera en Kosovo y para la estabilidad regional". Las autoridades kosovares vienen defendiendo la reapertura del puente como un "símbolo de normalización" en las relaciones entre Kosovo y Serbia, aunque Osmani ha reconocido que Pristina no dará pasos sin el visto buenos de sus socios. A juicio de Washington, el puente sobre el río Ibar debería reabrirse al tráfico de vehículos en última instancia, como pide Kosovo, aunque considera que no es el momento adecuado debido a las tensiones étnicas y los problemas de seguridad que puede generar.

Compartir nota: Guardar Nuevo