Irán sostiene que la acusación del FBI de que está detrás de los ciberataques no tiene "ningún fundamento"

El representante de Irán ante Naciones Unidas ha afirmado este lunes que la acusación realizada por la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) y otras agencias de Inteligencia de que estaba detrás de los ciberataques contra las campañas para las elecciones presidenciales no tiene "ningún fundamento". "Tales afirmaciones son infundadas y carece de fundamento. Irán, como ya hemos afirmado anteriormente, no tiene ningún propósito ni motivación para interferir en las elecciones estadounidenses. Si el Gobierno estadounidense es sincero en esta afirmación, debería proporcionar los documentos", ha asegurado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA. El FBI ha concluido que el Gobierno de Irán estuvo detrás del ciberataque contra la campaña del expresidente y candidato republicano a las elecciones presidenciales Donald Trump, señalando que Teherán ha intentado hackear también la campaña del Partido Demócrata. En particular, la Inteligencia estadounidense ha señalado que atribuye a Irán tanto las "actividades informadas recientemente para comprometer la campaña" de Trump como intentos "mediante ingeniería social y otros esfuerzos" para acceder a personas con acceso directo a las campañas presidenciales de ambos partidos políticos". "Esa actividad, incluidos los robos y revelaciones, tiene como objetivo influir en el proceso electoral estadounidense", ha asegurado.

