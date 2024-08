Trump aborda la migración y la economía de EEUU en su charla virtual con Musk en X tras retrasos tecnológicos

El expresidente y candidato republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos Donald Trump se ha centrado en la migración y la economía del país en la charla que ha mantenido este lunes con el propietario de la red social X, Elon Musk, en la plataforma, después de que este último denunciara un ciberataque que ha obligado a posponer 40 minutos el encuentro virtual. La charla, que se podía escuchar en directo desde la red social, ha sido parecida a un mitin electoral, que ha estado centrado en los temas que el magnate suele tratar durante sus encuentros políticos, especialmente desde que es el candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano. Así, ha repetido partes de su discurso y Musk no ha puesto en duda ninguna de sus afirmaciones falsas. "Creo que estamos en una encrucijada en el camino del destino de la civilización y creo que debemos tomar el camino correcto y creo que tú estás en el camino correcto", ha declarado Musk, a lo que Trump le ha agradecido el apoyo, expresando que "significa mucho" para él. "Para ser honesto, no todos los apoyos significan tanto. Tu apoyo significa mucho", ha agregado. Ambos han comenzado el encuentro --virtual-- relatando en detalle cómo el expresidente había sobrevivido al intento de asesinato en su mitin en Butler, Pensilvania, a mediados de julio, asegurando que tiene pensado volver a esta localidad para realizar un nuevo mitin en el marco del proceso electoral. También han abordado otros temas como la retirada de Joe Biden de la carrera para la reelección, asegurando que se trata de un "golpe de Estado" para sacarle de la papeleta. La campaña de Kamala Harris y Tim Walz ha atacado a Trump y Musk tras su charla en X, subrayando que son "tipos ricos obsesionados con sí mismos". "Toda la campaña de Trump está al servicio de gente como Elon Musk y él mismo: tipos ricos obsesionados consigo mismos que venderán a la clase media y que no pueden realizar una transmisión en vivo en el año 2024", ha declarado el portavoz, Joseph Costello, en referencia a los problemas para iniciar el directo. Musk denunció antes de conseguir iniciar el directo un ciberataque "masivo" contra la plataforma, después de que en el espacio apareciera una ventana sin mensaje y, posteriormente, un breve texto, que decía que no estaba disponible. Este no ha sido el primer problema técnico durante una entrevista de alto perfil de X, ya que hace poco más de un año, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, planeó anunciar su candidatura presidencial para 2024 en un 'TwitterSpace' con Musk. Si bien fue anunciado como un momento especial, se retrasó y se vio empañado por numerosos fallos.

