La OMS notifica 934 casos de viruela del mono en junio en todo el mundo, casi un 50% más que en mayo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha notificado en junio un total de 934 nuevos casos de mpox (anteriormente conocida como viruela del mono) y cuatro muertes en 26 países, lo que implica un aumento del 44,6 por ciento con respecto al mes de mayo, cuando se notificaron 646 casos y 15 fallecimientos en 26 países. Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2024, se han confirmado un total acumulado de 99.176 casos de mpox y 208 defunciones en 1.162 países. Así se recoge en el 35º informe de situación sobre el brote multinacional de mpox, que ofrece detalles sobre las últimas tendencias epidemiológicas, incluida una actualización sobre la expansión geográfica del mpox en la Región de África de la OMS entre julio y agosto de 2024. Las regiones de la OMS más afectadas, ordenadas por número de casos confirmados mediante pruebas de laboratorio, fueron la Región de África (567 casos), la Región de las Américas (175 casos), la Región de Europa (100 casos), la Región del Pacífico Occidental (81 casos) y la Región de Asia Sudoriental (11 casos). La Región del Mediterráneo Oriental no notificó casos en junio de 2024. LAS CIFRAS REALES SON SUPERIORES A LAS NOTIFICADAS El organismo sanitario de las Naciones Unidas advierte de que las notificaciones de los países a la OMS han ido disminuyendo, por lo que es "muy probable" que los datos mundiales notificados actualmente subestimen el número real de casos de viruela símica. En la Región de África, la República Democrática del Congo notificó la mayoría (96%) de los casos confirmados de viruela símica en el mes de referencia. Con un acceso limitado a las pruebas en las zonas rurales, el 24 por ciento de los casos clínicamente compatibles (notificados como sospechosos) en el país han sido analizados en 2024, con una positividad de alrededor del 65 por ciento a nivel nacional. Los recuentos de casos confirmados son, por tanto, subestimaciones de la verdadera carga. En este número también se presenta una actualización sobre la expansión geográfica del mpox en la Región de África de la OMS entre julio y agosto de 2024, aún no recogida en los datos de vigilancia mundial a 30 de junio de 2024. Cuatro nuevos países de África Oriental (Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda) notificaron sus primeros casos de mpox. Todos los casos están relacionados con el brote en expansión en África Oriental y Central y todos los casos secuenciados hasta la fecha de estos países son del clado I. Por otra parte, Costa de Marfil está experimentando un brote de mpox relacionado con el clado II y Sudáfrica ha notificado otros dos casos confirmados. DECISIÓN SOBRE SI DECLARAR MPOX COMO EMERGENCIA INTERNACIONAL La OMS decidirá este miércoles si declara el mpox emergencia sanitaria internacional. Hace dos años, en julio de 2022, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también convocó la misma reunión después de que hasta junio se notificaran a la OMS 3.040 casos de viruela símica en 47 países. Finalmente, la enfermedad no se consideró una emergencia sanitaria global. Desde entonces, el brote siguió una línea ascendente, y un mes después, en julio de 2022, había más de 16.000 casos notificados en 75 países y territorios, con cinco víctimas mortales. Fue en ese momento cuando Tedros convocó un nuevo encuentro en el que sí se concluyó que la enfermedad constituía una situación de emergencia. "He decidido que el brote mundial de viruela símica constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional", expresó en una rueda de prensa celebrada a finales de julio de 2022.

