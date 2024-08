La UE confía en que México cumpla con el TPI si Putin acude a la investidura de Sheinbaum

La Unión Europea ha señalado este viernes su expectativa de que las autoridades de México cumplan con sus obligaciones como miembro del Tribunal Penal Internacional (TPI) y detenga al presidente ruso, Vladimir Putin, si acude a la investidura de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en el mes de octubre. "México, como todos los demás países, tiene derecho a desarrollar sus vínculos internacionales de acuerdo con sus propios intereses", ha indicado el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, en declaraciones a Europa Press sobre la polémica invitación a Putin para presenciar la investidura de la nueva presidenta, pese a la orden de detención que pesa contra él, lo que obligaría a detenerle si pone pie en suelo mexicano. En este sentido, Stano ha subrayado que el bloque europeo "confía" en que México cumpla con sus obligaciones como miembro de la TPI. Recuerdan en Bruselas que México es Estado parte del TPI desde 2005, con las obligaciones legales aparejadas a ello. En todo caso, el portavoz europeo ha insistido en el historial de México, que se ha sumado a la mayoría de países de la comunidad internacional en la condena a la agresión rusa en Naciones Unidas, o su papel en distintas cumbres de paz en las que se ha recalcado que la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional tienen que ser el núcleo de un futuro proceso de paz para lograr una paz justa, duradera y global en Ucrania. Frente a las violaciones rusas en Ucrania, la UE subraya que todo esto evidencia que el Kremlin no respeta el derecho internacional ni la soberanía de los países y recurre a la fuerza para impulsar sus "objetivos neoimperialistas". "Este comportamiento, si no recibe respuesta, podría animar a otros países a utilizar la fuerza militar para cambiar las fronteras", ha señalado Stano. Sobre Putin pesa una orden de detención dictada por el TPI, del que México forma parte, por los presuntos abusos cometidos en el marco de la ofensiva en Ucrania. El actual presidente de México, Andrés Manuel Lópéz Obrador, ha confirmado que las autoridades mexicanas no detendrían al presidente ruso en caso de que acuda el 1 de octubre a la toma de posesión de Sheinbaum, para la que está invitado formalmente. Según el mandatario, a México "no le corresponde" ejecutar el arresto. "Estamos en contra de las guerras, a favor de la paz y lo que hemos propuesto en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania es acuerdos", ha argumentado.

