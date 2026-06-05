Jóvenes latinos que serán voluntarios en Madrid anhelan ver al papa, "aunque sea de lejos"

Brenda Hernández

Madrid, 5 jun (EFE).- La visita del papa a España a partir de este sábado reunirá a cientos de miles de fieles en los eventos públicos que forman parte de su agenda y que son posibles gracias a la participación de miles de voluntarios, algunos de ellos jóvenes latinos que comparten emoción, curiosidad y ganas de ver a León XIV en persona, "aunque sea de lejos".

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"En cuanto lo vi me súper emocioné y dije 'esta es mi oportunidad'", cuenta a EFE Edna Sofía Solano, originaria de Honduras y quien, al enterarse de la visita papal a España, decidió involucrarse de alguna manera.

Su ilusión más grande es la de ver al pontífice "aunque sea de lejos". Se trata de una ocasión única en su vida, pues considera que, al ser de Latinoamérica, es poco probable que pueda vivir algo así en otro momento.

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"Yo creo mucho en las bendiciones y sé que traerá muchas cosas buenas a mi vida", señala Edna, de 29 años y que fue seleccionada como jefa de grupo de voluntarios para la vigilia de jóvenes que tendrá lugar el sábado por la tarde en Madrid, así como para la misa dominical en la Plaza de Cibeles de la capital.

"Soy responsable de 26 personas", explica por su parte a EFE Rocío Barraza, de 27 años, originaria de Santiago de Chile y quien vive en Madrid desde septiembre pasado.

Se apuntó como voluntaria en marzo y también fue elegida jefa de equipo para de coordinar a otros voluntarios durante la vigilia, un encuentro con el pontífice que combinará música y oración en la capital española.

"Yo estaré en terreno", dice la chilena, que señala que su grupo se encargará de algunas entradas, repartir agua y ofrecer información a los asistentes.

"Creo en la iglesia, pero no voy tanto", dice al anotar que, si bien es católica, su verdadero interés al registrarse era el de entender la logística detrás de un evento como de la magnitud de una visita papal.

"Me gusta mucho tener distintas perspectivas", agrega con una sonrisa mientras recuenta todos los voluntariados en los que ha participado, entre los que destacan los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile de 2023 y para la asociación Helsinki España, dedicada a educación en derechos humanos y construcción de paz.

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Además de sus experiencias previas, detalla que su formación como matrona y conocimiento en primeros auxilios fueron determinantes para que la coordinación de la Archidiócesis de Madrid la hiciera jefa de equipo de voluntarios.

La joven, que se mudó a España para estudiar un máster, considera que el papa es un personaje "cercano a la cultura latinoamericana" y coincide con su posición frente a los peligros que implica la inteligencia artificial.

"Para mí esto es algo cultural más que religioso, soy judía", relata a EFE la mexicana Sofía Morgenstern, quien se inscribió al voluntariado "por curiosidad y para vivir la experiencia".

Esta joven de 27 años apoyará en un punto de información en La Plaza de Lima, donde tendrá lugar la vigilia del sábado por la tarde.

Según los organizadores de la visita papal, se registraron casi 22.000 voluntarios para apoyar en la gestión del itinerario y los eventos de León XIV, quien visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife del 6 al 12 de junio.

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Alrededor de 10.000 de ellos tendrán la oportunidad de encontrarse con el papa en su último acto en Madrid, una "fiesta" de agradecimiento para los voluntarios que tendrá lugar en Institución Ferial de Madrid (IFEMA) la mañana del martes 9 de junio.

Se trata del primer viaje de un pontífice a España en quince años. El último fue cuando Benedicto XVI visitó Madrid con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud de 2011. EFE