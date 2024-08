Breanna Stewart: Taurasi es una de las mejores de la historia y tenemos que ganar por ella

París, 9 ago (EFE).- Breanna Stewart, pívot y una de las líderes de Estados Unidos, la gran favorita del torneo olímpico de baloncesto femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024, declaró, tras alcanzar la final del mismo, que su compañera Diana Taurasi, que a los 42 años puede lograr un inédito sexto oro olímpico el domingo, "es una de las mejores de la historia" y que tienen que hacer todo lo posible para ganar por ella.

"Aunque ahora tenga un rol diferente y puede que a veces no esté en el cinco inicial, no hay duda de que ella es una de las mejores jugadoras de la historia. Y el domingo tenemos que hacer todo lo posible para que todo salga como debe salir. También por ella", manifestó Stewart, de 29 años, que juega en New York Liberty y que ha ganado dos anillos de la WNBA con Seattle Storm.

"Es fascinante lo que estamos consiguiendo", comentó Breanna, que apunta a su tercer oro olímpico, después de los que ganó en Río 2016 -tras batir a España en la final- y en los Tokio 2020.

"Estamos empezando, aún. Pero ahora estamos exactamente donde queríamos estar. Cuando representas la camiseta de tu país, la exigencia es elevada", apuntó Stewart en la zona mixta del Arena Bercy después de un partido que acabó como la máxima anotadora: con 16 puntos. A los que añadió seis rebotes y cinco asistencias.

La jugadora de New York Liberty, elegida dos veces MVP (Jugadora más Valiosa) de la WNBA, en la que ha jugado seis veces el 'partido de las estrellas' ('All-Star Game') -entre ellos los últimos cuatro- admitió que había visto el partido del jueves, en el que sus compatriotas del equipo masculino sufrieron hasta el final para derrotar a Serbia (95-91) en la semifinal masculina.

"Todo el mundo te quiere ganar en unos Juegos. Por eso intentamos salir lo más concentradas posible; para evitar que sucediera algo parecido", afirmó Breanna Stewart tras derrotar a Australia. EFE

arh/sab