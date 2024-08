Las protestas contra el Gobierno disminuyen en intensidad mientras Tinubu defiende su gestión económica

La campaña de movilizaciones declarada por activistas de oposición contra la gestión económica del Gobierno nigeriano ha comenzado este sábado el tercer día de movilizaciones a una intensidad mucho menor que la registrada el pasado viernes -- que se saldó, según Amnistía Internacional, con 13 fallecidos. Las protestas tienen su origen en el aumento de los precios de la gasolina, los alimentos y la electricidad, que ha llevado la inflación a su nivel más alto en casi tres décadas. Los manifestantes culpan a las reformas introducidas por el presidente del país, Bola Tinubu, desde que asumió el cargo en mayo del año pasado, entre ellas la eliminación de los subsidios y la relajación de los controles cambiarios que han debilitado la moneda nacional, la naira. La administración de Tinubu ha suspendido los aranceles de importación sobre alimentos básicos, medicamentos y otros artículos esenciales durante seis meses para reducir los precios y ha duplicado con creces el salario mínimo del país, pero ello no ha apaciguado a los manifestantes, entre los cuales, denuncia la Policía, hay alborotadores que están arrasando con todos los negocios que ven a su paso. De momento no hay constancia de víctimas mortales este sábado y la Policía nigeriana solo ha intervenido hasta ahora con gases lacrimógenos en las inmediaciones del estadio Moshood Abiola de la capital, Abuya, según el 'Daily Trust', que además ha informado de la detención temporal de varios periodistas que cubrían la protesta. Estados como Kano han tomado sin embargo medidas drásticas, como la declaración de un toque de queda tras confirmar 269 detenidos durante el día de ayer, todos ellos acusados de saqueos. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (CDS), general Christopher Musa, ha avisado no obstante de que el Ejército intervendrá para ayudar a la Policía y otras agencias de seguridad si las protestas de los próximos días -- la campaña acabará el próximo sábado -- adquieren de nuevo un carácter violento. "Quiero pedir una vez más el apoyo de todos los nigerianos, del Gobierno federal y de los gobiernos estatales y locales. Hemos visto el nivel de destrucción que se produjo ayer mismo. Las fuerzas armadas y todas las agencias de seguridad no se quedarán de brazos cruzados mientras esto continúa", ha avisado Musa en declaraciones recogidas por el portal nigeriano 'People's Gazette'. El presidente Tinubu todavía no ha abordado directamente las protestas pero sí que ha defendido la gestión económica de su gobierno durante un discurso este pasado viernes en un foro económico pronunciado a través del vicepresidente del país, Kashim Shettima. "Como gobierno, hemos iniciado reformas económicas audaces destinadas a alejar nuestra economía de las recesiones causadas por las múltiples crisis declaradas en la economía mundial. Creemos que es un camino de recuperación y resiliencia a través de una transformación económica significativa", ha hecho saber.

