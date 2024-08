PP acusa al Gobierno de "negar" 20 millones a las pacientes de cáncer de mama metastásico para financiar dos fármacos

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de "negar" 20 millones de euros anuales para financiar dos medicamentos que "mejorarían la calidad de vida" y "darían más años de vida" a las pacientes de cáncer de mama metastásico, "además de la esperanza de que salgan nuevas innovaciones que les permitan, a lo mejor, frenar el cáncer". "Se ha negado, por 20 millones de euros al año, a darles meses de vida que les van a permitir ver a sus hijos entrar en la universidad, casarse con el amor de su vida, emprender nuevos proyectos o vivir con más calidad de vida", ha señalado Muñoz en rueda de prensa, tras conocer la reunión mantenida este jueves entre la Ministra de Sanidad, Mónica García, y pacientes de cáncer de mama metastásico, que finalizó sin opciones inmediatas de acceso a 'Enhertu' y 'Trodelvy', únicas alternativas farmacológicas para su enfermedad. "La ministra actual de Sanidad, Mónica García, ayer, en presencia de todas estas pacientes, les dijo que no había dinero", ha afirmado Muñoz, quien ha insistido en que, aunque "es cierto que los recursos son limitados y hay que establecer una prioridad en el gasto", "España nunca tuvo más financiación de la Unión Europea, nunca se recaudaron más impuestos a base de exprimir a los españoles", por tanto "nunca el Gobierno ha tenido más dinero". Asimismo, la dirigente popular ha criticado que "la misma semana que sabemos que el Gobierno de España ha acordado con Esquerra Republicana 200 millones de euros solo el primer año para un plan de fomentar el catalán, la ministra nos dice que no hay 20 millones de euros al año para financiar estos fármacos". Por tanto, ha reiterado, "no es cuestión de dinero, es cuestión de prioridades" del Gobierno. "Si un medicamento funciona, como es este caso, porque se ha demostrado y en más de 17 países de la Unión Europea se está financiando, es que lo que hay que hacer es ponerlo en marcha cuanto antes", ha reclamado Muñoz, quien ha lamentado que "España está a la cola en materia de innovación terapéutica con más de 650 días de espera para que se aprueben estos medicamentos". PACIENTES, SIN OPCIONES DE ACCESO A 'ENHERTU' Y 'TRODELVY' Este jueves las pacientes se reunían con Mónica García, y el director general de Cartera y Farmacia, César Hernández, tras entregarles hace unos días cerca de 90.000 firmas recogidas a través de la plataforma 'Change.org' para solicitar que el Sistema Nacional de Salud (SNS) financiara estos dos fármacos que necesitan para alargar sus años de vida. La impulsora de la iniciativa, Victoria Rodrigo, explicaba a Europa Press tras el encuentro que, durante la reunión, les trasladaron que, aunque su intención es llegar a un acuerdo de precio para incluir estos tratamientos en el SNS, hay también otros agentes implicados en el resultado de la negociación, como son el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria y Turismo, y Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; además de los tres representantes de las Comunidades Autónomas en el CIPM y los laboratorios fabricantes de estos tratamientos, la Alianza AstraZeneca - Daiichi Sankyo y Gilead. Así, aunque les hicieron hincapié en su "compromiso" para intentar que estos fármacos se autoricen en el SNS, les recordaron que "no está todo en su mano", ya que "son procesos muy arduos y difíciles y tardan tiempo". Además, apuntaron que la razón del rechazo a la financiación de estos fármacos se debe a un "tema económico" y no les avanzaron plazos ni fechas estimadas para su aprobación. Asimismo, según señala, García y Hernández les hicieron saber que hay un procedimiento para que estos tratamientos se puedan dar durante la negociación de precio, aunque, "parece que esto no se cumple" en el caso de estos fármacos. Por todo ello, las pacientes lamentaban haber salido del encuentro sin "una respuesta ni una solución". "La realidad es que seguimos sin tener acceso a estos tratamientos y que la negociación requiere de un tiempo que no tenemos", advierta. La recogida de firmas, que acumula ya más de 126.000 apoyos, se inició el pasado 25 de junio, después de que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) no aprobase la autorizacion de financiación para los tratamientos. 'Enhertu' (trastuzumab deruxtecan) está indicado para cáncer de mama metastásico HER2 Low y 'Trodelvy' (sacituzumab govitecan) para cáncer de mama metastásico con receptores hormonales (HR) positivos y HER2 negativo.

