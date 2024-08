Israel convoca al embajador adjunto turco por bajar a media asta su bandera por la muerte de Haniye

Las autoridades de Turquía han bajado a media asta las banderas en la sede de su Embajada en Tel Aviv y en el Consulado General de Jerusalén después de que Ankara declarara un día de luto por la muerte del líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, en Irán en un ataque atribuido a Israel. Así lo recoge la agencia nacional turca, Anatolia, que además publica imágenes de las sedes diplomáticas turcas en las que se aprecia la bandera de Turquía a media asta. Este gesto no ha sentado bien en Israel, donde el Ministerio de Exteriores ha convocado al embajador adjunto turco para una reprimenda. "Israel no aceptara manifestaciones de participación en el luto por un asesino como Ismail Haniye", ha manifestado el ministro Israel Katz en un comunicado. "Si los representantes de la Embajada quieren estar de luto, que vayan a Turquía y lo hagan junto con su amo (el presidente Recep Tayyip) Erdogan, que abraza a la organización terrorista Hamás y apoya sus actos asesinos", ha manifestado, según recoge 'The Times of Israel'. En la misma línea se ha manifestado el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, quien ha invitado a la misión diplomática turca a "retirar la bandera por completo y regresar a su casa". El presidente Erdogan ha declarado este viernes un día de luto nacional por la muerte de Haniye en un ataque contra un edificio de Teherán, la capital de Irán, con motivo de su visita al país para asistir a la toma de posesión de Masud Pezeshkian como presidente iraní.

